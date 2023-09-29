https://sputnik-georgia.ru/20230929/282790250.html

Американцы признали поражение ВСУ

Американцы признали поражение ВСУ

Парадоксальная вещь: на Западе очень остро, болезненно переживаются потери танков и БМП, но совершенно никого не интересуют человеческие потери 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T17:59+0400

2023-09-29T17:59+0400

2023-09-29T17:59+0400

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Светоч американской демократии New York Times воспользовалась некоторым затишьем на линии соприкосновения и подвела итоги украинского контрнаступа. Они оказались парадоксальны. В ходе наступления ВСУ не только понесли чудовищные потери в живой силе и технике, но и умудрились потерять территории, пишет колумнист РИА Новости."Сегодня Россия контролирует на двести квадратных километров больше, чем в начале года", - сухо констатирует издание.Надо понимать, что американская газета продолжает подыгрывать украинцам, выдавая все их телодвижения в серой зоне за победы и приписывая им взятие даже тех населенных пунктов, где по факту они ничего не добились. И все равно итог для них неутешителен. Минимальное продвижение ВСУ на южном участке фронта с лихвой компенсировано русским продвижением на севере.Получается, что десятки тысяч украинцев погибли за то, чтобы в ходе удивительного наступления отойти назад. Стратегия ВСУ живо напоминает танцы в школе одессита Соломона Пляра: "шаг вперед и два назад".Нет, не так все это виделось американским стратегам еще 3 месяца назад. На дворе стоял июнь, пели соловьи, знатная пропагандистка Энн Эплбаум подробно расписывала план победоносного наступления ВСУ.А мы пойдем на Север? Возможна ли в будущем интеграция России и Запада>>Для начала украинская армия перерезает пути снабжения и подачу воды в Крым, выходит к Мелитополю, Бердянску, Мариуполю, оккупирует их. Захватывает Донецк и Луганск, люстрирует там все, что движется. Тем временем перепуганные и оставшиеся без снабжения крымчане массово бегут с полуострова. Украинская армия берет его без боя и начинает там этнические чистки русских и репрессии против "коллаборационистов".Поверженная Россия просит мира. Вдоволь покуражившись, ей позволяют подписать эту фактическую капитуляцию на условиях Украины. Отнимают новые субъекты и Крым, забирают в качестве репараций замороженные на Западе средства и активы, преследуют по международному суду российский истеблишмент. В общем, заставляют платить и каяться в режиме нон-стоп.Да, планов было громадье - странно, что не успели соответствующую залепуху в Голливуде снять, вероятно, забастовка сценаристов помешала. Что же пошло не так?Мы хорошо знаем, что мешало контрнаступу летом: кусты, трава и молодые деревья. Особенно трогательны были эти "молодые деревья", храбро протягивавшие тоненькие веточки, чтобы остановить немецкие танки, - просто героические растительные бойцы в духе Толкиена.Однако на носу осень. Украинскую армию ждут новые страшные враги, щедро проплаченные Кремлем: дождь, грязь и лужи. Легендарная русская rasputitsa. Лавров: США воюют против России>>"В следующем месяце ожидаются сильные дожди, - дает прогноз погоды New York Times. - Это не позволит использовать на поле боя тяжелую технику типа американских танков "Абрамс" или британских "Челленджеров". Подкинем коллегам инсайдов: вслед за осенью на Украину придет матушка-зима, а с ней - знаменитый генерал Мороз. Он не признает глобального потепления и всегда, как истинный диктатор, выбирает воевать на стороне русских. В общем, изменений не предвидится.Кому выгодна эта война на истощение, не предполагающая серьезных подвижек фронта в ту или иную сторону? В России на это счет существуют разные мнения. Несть числа диванным воинам, призывающим немедленно "бахнуть", "жахнуть", "вмазать" по Киеву, Жешуву, Варшаве, Лондону и Вашингтону. Список целей безграничен, смысл этого действия малопонятен. Ну бахнем, ну они тоже бахнут в ответ, ну останемся мы без какого-нибудь города-миллионника. В чем смысл?Американцы полагают ровно наоборот: "действия от обороны выгодны для России. <…> Стратегия русских в том, чтобы давать украинцам бежать на укрепления и ликвидировать как можно больше живой силы и техники противника. Эта стратегия несет огромные риски для Украины, часики-то тикают. В отсутствие территориальных приобретений западная поддержка может иссякнуть. <…> Россия выжидает, пока Запад устанет и отвернется от Украины".Конечно, Россия не просто выжидает: она активно реализует цели и задачи СВО, денацифицируя и демилитаризируя Украину, а заодно и опустошая склады Североатлантического альянса, самого грозного военного блока современности.Оскорбления, суд, неблагодарность. Зеленскому уже не на кого опереться>>Действия от обороны помогают решать нашу главную задачу - сберегать человеческие жизни. В планах коллективного Запада- наоборот, привести потери к максимуму. Причем как среди россиян, так и среди украинцев - для них мы по-прежнему один и непозволительно большой славянский народ, который требуется если не уничтожить полностью, то сбросить в такую демографическую яму, из которой придется выбираться десятилетиями.Парадоксальная вещь: на Западе очень остро, болезненно переживаются потери танков и БМП, но совершенно никого не интересуют человеческие потери. Вот в свежем Forbes описывается поражение вэсэушников 24 сентября под Авдеевкой. "Бойцы попытались в контрнаступ, российские военные их отогнали, при отступлении они потеряли сразу 8 единиц техники - 5 БМП и 3 польских бронетранспортера "Росомаха".О сгоревших "Росомахах" автор скорбит так, будто это его любимые родственники. Они и быстрые, и легкие, и пушка у них "просто убийца", и сконструированы они как амфибии, что позволяет им преодолевать водные преграды. Но у него нет ни слова об украинских бойцах, погибших и раненых в этом бессмысленном боестолкновении.Это классический стиль войны Вашингтона, его применяли и в Ираке, и в Афганистане, и в Югославии, раскалывая страны и натравливая друг на друга части единого народа. Перефразируя своих украинских прокси, там могли бы сказать: "Украина будет либо американской, либо безлюдной". Что ж, ВСУ стараются: второй вариант становится ближе с каждым днем.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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