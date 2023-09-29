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Парламентский комитет одобрил изменения в госбюджет Грузии на 2023 год

Парламентский комитет одобрил изменения в госбюджет Грузии на 2023 год

Госбюджет за шесть месяцев выполнен как по поступлениям, так и по ассигнованиям, заявил замминистра 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T09:01+0400

2023-09-29T09:01+0400

2023-09-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Парламентский комитет по отраслевой экономике и экономической политике Грузии выслушал отчет об исполнении государственного бюджета за шесть месяцев, обсудил и поддержал проект поправок в государственный бюджет на 2023 год, говорится в сообщении высшего законодательного органа страны. Правительство Грузии приняло решение увеличить государственный бюджет 2023 года и перераспределить средства – самое большое финансирование получат Минздрав и Минобразования. Как заявил на заседании первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, в 2021-2022 годах зафиксирован двузначный экономический рост, что позволило увеличить доходы бюджета и осуществить поправки в текущем бюджете. По его словам, согласно представленному анализу показателей за шесть месяцев, в первом квартале текущего года экономика страны выросла на 7,7%. Прямые иностранные инвестиции увеличились на 10%. Кроме того, как заявил Какауридзе, бюджет выполнен как по поступлениям, так и по ассигнованиям. "Это дает нам возможность увеличить наши планы. В частности, в результате анализа тенденций высоких показателей за шесть месяцев были приняты решения о выделении дополнительных финансовых ресурсов и их распределении на те программы, которые требуют дополнительного финансирования до конца года", – сказал Какауридзе. Экономика Грузии в 2023 году вырастет до 6,5% – глава Минфина>>По его словам, также увеличивается финансирование в направлении образования и науки, в направлении культуры и спорта, увеличивается финансирование министерства экономики и устойчивого развития и других. "За счет более высокого, чем запланировано, экономического роста налоговые поступления совокупного бюджета увеличиваются на более чем 500 млн лари, что дает возможность профинансировать дополнительно выявленные потребности в текущем году и одновременно снизить показатели взятия запланированного долга на 2023 год", – заявил он. Какауридзе отметил, что тот же показатель будет сохранен, а объем дефицита не увеличится. Показатель долга будет снижен до 39% к ВВП, и, соответственно, страна возьмет на 360 млн лари меньше долга. Кто получит больше денег По решению правительства бюджет министерства здравоохранения увеличится на 250 миллионов лари и составит 7,05 миллиарда. Из поступивших денег 120 миллионов лари пойдут на финансирование лечения за границей детей с онкологическими заболеваниями. Бюджет министерства образования увеличится на 47 миллионов лари и составит 2,07 миллиарда. Большая часть дополнительных денег уйдет на ремонт и строительство школ по программе правительства. Какие министерства Грузии получат деньги из увеличенного бюджета на 2023 год? >>А вот Минрегионов, бюджет которого составляет 3,35 миллиарда лари, получит дополнительно 20 миллионов на выплаты компенсаций и работы по ликвидации последствий масштабных природных катастроф в регионах Рача и Гурия. Предполагается, что в этом вопросе также будут задействованы средства резервного фонда правительства и Фонда по развитию регионов. Дополнительные средства в размере 23 миллионов получит и министерство экономики, бюджет которого составит 580 миллиона лари. Большая часть денег уйдет на начало строительных работ первого глубоководного порта в Анаклия. Бюджет Минрегионов Грузии освоен с превышением – что сделано >>Сорок миллионов лари получит МВД Грузии на обновление инфраструктуры и систем. Общий бюджет ведомства составит 1,15 миллиарда лари. Дополнительно 10 миллионов лари на осуществление необходимых закупок получит Минобороны Грузии, чей бюджет достигнет 1,27 миллиарда лари. Курс лари по отношению к доллару США на 28 сентября составляет 2,6778 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, бюджет грузии, министерство финансов грузии, парламент грузии