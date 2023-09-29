https://sputnik-georgia.ru/20230929/v-gosbyudzhet-gruzii-na-2024-goda-predusmotryat-summu-i-dlya-porta-anakliya-282802322.html

В госбюджет Грузии на 2024 год предусмотрят сумму и для порта Анаклия

В госбюджет Грузии на 2024 год предусмотрят сумму и для порта Анаклия

Еще около месяца на получение дополнительной информации вокруг проекта порта Анаклия, чтобы предусмотреть необходимое финансирование в бюджете на 2024 год... 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T23:43+0400

2023-09-29T23:43+0400

2023-09-30T00:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Средства, необходимые для проекта порта Анаклия в 2024 году, будут полностью отражены в бюджете следующего года, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства. Первичный вариант госбюджета на 2024 год был рассмотрен кабинетом министров на заседании правительства в пятницу. Проект бюджета позже будет отправлен в парламент. По информации премьера, консолидированный бюджет Грузии 2024 года составит 27,8 миллиарда лари, что втрое больше, чем в 2012 году, когда "Грузинская мечта – демократическая Грузия" только пришла к власти. По словам министра, еще около месяца на получение дополнительной информации вокруг проекта порта Анаклия, до того, как будет представлен дополненный вариант консолидированного бюджета, в котором будут учтены все необходимые финансы и для Анаклия. "В бюджете текущего года появилось финансирование, на него (проект порта Анаклия, – прим.) будет потрачено 20 миллионов. Вы знаете, что проходит конкурс и должна быть выявлена компания, которая будет включена в процесс строительства и оперирования. В этом процессе есть много деталей, которые будут уточнены позже", – сказал министр. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств.Строительство глубоководного порта Анаклия в приоритете – премьер Грузии >>Ранее вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что на основе конкурса частным партнером государства по проекту первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) станет одна из двух зарубежных компаний – швейцарско-люксенбургская компания или китайско-сингапурский консорциум. В 2022 году государство наняло ведущих западных консультантов, чтобы они помогли выбрать надежных и опытных партнеров для реализации проекта Анаклия. Межведомственную правительственную комиссию консультировали три компании: голландские Maritime & Transport Business Solutions и Ports Consultants of Roterdam, а также американская Squire Patton Boggs. С их помощью были составлены условия отбора кандидатов. Кто инвестирует в первый глубоководный порт в Грузии? Названы два претендента>>В течение года шли консультации с потенциальными партнерами государства по проекту Анаклия. Со многими компаниями было оформлено соглашение о конфиденциальности, после чего они получили от государства исследования и другую важную для инвесторов информацию. В феврале 2023 года был объявлен конкурс по отбору частного партнера, и уже в июне были получены заявки от четырех компаний. В следующий этап прошли две компании, которые удовлетворяли квалификационным требованиям. Все о проекте АнаклияПосле того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Власти Грузии начинают строительство порта Анаклия>>Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Почему американцы не будут инвестировать в порт Анаклия? Проект с политическим подтекстом >>Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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