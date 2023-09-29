https://sputnik-georgia.ru/20230929/v-oktyabre-ozhidaetsya-rost-tsen-na-toplivo--glava-agentstva-konkurentsii-gruzii-282773465.html
В октябре ожидается рост цен на топливо – глава агентства конкуренции Грузии
В октябре ожидается рост цен на топливо – глава агентства конкуренции Грузии
На рост цен на топливо в мире влияют сразу несколько факторов, основной – решение ряда стран о сокращении производства топлива, заявил глава антимонопольной... 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T10:02+0400
2023-09-29T10:02+0400
2023-09-29T10:02+0400
грузия
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цены на топливо
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Основная причина роста цен на топливо – текущие тенденции на мировом рынке, и в октябре можно ожидать коррекцию цен в направлении роста, сообщил глава Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе. Параллельно с ростом цен на нефть на мировом рынке цены на топливо на автозаправочных станциях в Грузии продолжают расти в течение последних недель. Кроме того, правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива в целях стабилизации внутреннего рынка. В результате запрета компаниям Грузии придется импортировать топливо с альтернативных рынков. По его информации, агентство будет периодически публиковать промежуточные отчеты и оценивать влияние нерыночных факторов. Как отметил глава агентства, на рост цен на топливо в мире влияют сразу несколько факторов, основным среди которых является решение ряда стран о сокращении производства. Кроме того, в России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены.Цена на бензин в Грузии продолжит расти – глава Wissol >>"Мы на 100% страна-импортер топлива. Несколько факторов ответственны за рост цен на топливо в мире: решение ряда стран о сокращении производства, в том числе решение нашего соседа ограничить экспорт топлива, текущие процессы в китайской экономике относительно возросшего спроса", – заявил Леквинадзе. По его словам, за последние месяцы цена выросла с 750 долларов до 1000 долларов за тысячу кубометров. Цена на фирменное масло выросла с 75 долларов до 95 долларов. "То же самое могу сказать и о российском топливе – оно стоит от 55 до примерно 80 долларов. Вероятно, эта цифра увеличится еще больше. Именно эти процессы влияют на цену топлива в Грузии, в отличие от периода апреля-августа прошлого года, когда компании могли снизить цену на топливо для потребителей благодаря дешевому ресурсу, но они сохранили цену", – сказал Леквинадзе. Россия ввела ограничения на экспорт бензина >>В начале августа пять крупных компаний-реализаторов автомобильного топлива в Грузии были оштрафованы в размере четырех миллионов лари (1,5 миллиона долларов) за нарушение Закона "О конкуренции". Несмотря на снижение цен на нефть на мировых рынках и укрепление национальной валюты, стоимость топлива в Грузии оставалась высокой в течение марта-августа 2022 года. Как ограничение на экспорт бензина из России отразится на Грузии – ответ эксперта >>В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую. Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию За первое полугодие 2023 года из России в Грузию было импортировано 449,5 тысячи тонн топлива, сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии. Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше прошлогодних показателей. Помимо РФ, топливо в Грузию завозят из Румынии, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, ОАЭ, Болгарии и Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, румыния, туркменистан, азербайджан, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии, россия, цены на топливо, бензин
грузия, новости, экономика, румыния, туркменистан, азербайджан, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии, россия, цены на топливо, бензин
В октябре ожидается рост цен на топливо – глава агентства конкуренции Грузии
На рост цен на топливо в мире влияют сразу несколько факторов, основной – решение ряда стран о сокращении производства топлива, заявил глава антимонопольной службы
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Основная причина роста цен на топливо – текущие тенденции на мировом рынке, и в октябре можно ожидать коррекцию цен в направлении роста, сообщил глава Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе.
Параллельно с ростом цен на нефть на мировом рынке цены на топливо на автозаправочных станциях в Грузии продолжают расти в течение последних недель. Кроме того, правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива в целях стабилизации внутреннего рынка. В результате запрета компаниям Грузии придется импортировать топливо с альтернативных рынков.
"В октябре можно ожидать некоторой коррекции цен в направлении роста. Долгосрочный прогноз будет зависеть от текущих процессов на мировом рынке. Делать долгосрочные прогнозы достаточно сложно, хотя в течение некоторого времени, вероятно, можно ожидать повторной коррекции цен в сторону роста", – заявил Леквинадзе журналистам.
По его информации, агентство будет периодически публиковать промежуточные отчеты и оценивать влияние нерыночных факторов.
Как отметил глава агентства, на рост цен на топливо в мире влияют сразу несколько факторов, основным среди которых является решение ряда стран о сокращении производства.
Кроме того, в России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены.
"Мы на 100% страна-импортер топлива. Несколько факторов ответственны за рост цен на топливо в мире: решение ряда стран о сокращении производства, в том числе решение нашего соседа ограничить экспорт топлива, текущие процессы в китайской экономике относительно возросшего спроса", – заявил Леквинадзе.
По его словам, за последние месяцы цена выросла с 750 долларов до 1000 долларов за тысячу кубометров. Цена на фирменное масло выросла с 75 долларов до 95 долларов.
"То же самое могу сказать и о российском топливе – оно стоит от 55 до примерно 80 долларов. Вероятно, эта цифра увеличится еще больше. Именно эти процессы влияют на цену топлива в Грузии, в отличие от периода апреля-августа прошлого года, когда компании могли снизить цену на топливо для потребителей благодаря дешевому ресурсу, но они сохранили цену", – сказал Леквинадзе.
В начале августа пять крупных компаний-реализаторов автомобильного топлива в Грузии были оштрафованы в размере четырех миллионов лари (1,5 миллиона долларов) за нарушение Закона "О конкуренции".
Несмотря на снижение цен на нефть на мировых рынках и укрепление национальной валюты, стоимость топлива в Грузии оставалась высокой в течение марта-августа 2022 года.
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.
Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию
За первое полугодие 2023 года из России в Грузию было импортировано 449,5 тысячи тонн топлива, сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.
Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше прошлогодних показателей. Помимо РФ, топливо в Грузию завозят из Румынии, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, ОАЭ, Болгарии и Украины.