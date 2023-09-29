https://sputnik-georgia.ru/20230929/veterinary-vaktsiniruyut-koshek-i-sobak-po-vsey-gruzii-282773690.html

Ветеринары вакцинируют кошек и собак по всей Грузии

Ветеринары вакцинируют кошек и собак по всей Грузии

Национальное агентство продовольствия ежегодно вакцинирует около 270 тысяч животных 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T07:01+0400

2023-09-29T07:01+0400

2023-09-29T07:05+0400

грузия

новости

общество

здравоохранение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/02/281897026_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_213cc7ff3d5e14cf6491d4b00f004512.jpg

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Бесплатная вакцинация кошек и собак проходит в Грузии в связи со Всемирным днем борьбы с бешенством, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия. В специально выделенных местах и офисах агентства продовольствия вакцинацию проводят как домашним животным с хозяевами, так и животным, которых приютили. Национальное агентство продовольствия призывает хозяев животных каждый год вакцинировать своих питомцев от бешенства. Грузия полностью искоренит случаи передачи вируса бешенства людям от собак к 2030 году >>Всемирный день борьбы с бешенством был основан в 2007 года при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и по инициативе Глобального альянса по борьбе с бешенством (GARC). Главным лозунгом этого года является "Все за одного! Здоровье одного для всех!". Напомним, что Грузия присоединилась к вызову и стратегии, разработанной международными организациями, которые подразумевают полное искоренение случаев заболевания людей бешенством от собак. В рамках госпрограммы Национальное агентство продовольствия ежегодно вакцинирует около 270 тысяч животных. Какова ситуация с бешенством собак в Тбилиси?>>В мае этого года в Хонском районе (регион Имерети) был введен карантин из-за лабораторно подтвержденного случая бешенства. Ранее случаи бешенства у животных были выявлены в Амбролаури, Мартвили и Кутаиси. В 2023 году в Тбилиси вирус бешенства был выявлен у двух собак, а в прошлом году в столице не было ни одного случая бешенства. Что касается участившихся случаев вируса бешенства в регионах, то, по словам специалистов, это, с одной стороны, связано с невакцинированными животными, а с другой – легко заражаются животные, которых часто возят на охоту. Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%. Карантин из-за случая бешенства введен на западе Грузии>>Инкубационный период бешенства у животных, в частности у собак, обычно длится 11-15 дней, у человека может достигать года, чаще всего – 20-60 дней. При бешенстве животные начинают лаять хриплым голосом, ведут себя неадекватно, у них наблюдается паралич гортани, периодически не могут закрывать челюсть. Также во время бешенства у собак могут быть расширены зрачки. Специалисты просят при сомнительных симптомах позвонить частному ветеринару или в Департамент ветеринарии Национального агентства продовольствия по номеру 1501. Специалисты агентства на месте оценивают состояние животного.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии