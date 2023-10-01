https://sputnik-georgia.ru/20231001/nemtsy-vspominayut-chto-ne-yavlyayutsya-chastyu-zapada-282824722.html

Немцы вспоминают, что не являются частью Запада

Немцы вспоминают, что не являются частью Запада

Вместо того, чтобы поддерживать политику Байдена по целенаправленному разделению Евразии, Германия в отношениях с Россией должна брать пример с Венгрии и... 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T10:36+0400

2023-10-01T10:36+0400

2023-10-01T10:36+0400

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Вместо того, чтобы поддерживать политику Байдена по целенаправленному разделению Евразии, Германия в отношениях с Россией должна брать пример с Венгрии и Сербии, да и вообще ей неплохо бы получить статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества… Именно это сейчас предлагает самая популярная партия в Германии. Но обо всем по порядку.Через неделю в крупнейшей германской земле Баварии пройдут выборы в местный ландтаг – событие важное, но все-таки лишь для Германии. Тем более что особых сенсаций не ожидается, потому что главная неожиданность случилась пять лет назад – на предыдущих выборах, когда неизменно правящий Баварией Христианско-социальный союз получил всего 37 процентов голосов и, чтобы остаться у власти, был вынужден взять в коалицию тоже консервативную, но менее системную партию "Свободные избиратели". Ее лидера – и заместителя премьер-министра Баварии – Хуберта Айвангера в ходе нынешней кампании пытались скинуть с корабля истории (обвинив в антисемитизме в его школьные годы), но он удержался, и теперь коалиция ХСС с "избирателями" имеет все шансы остаться у власти. Да, ХСС может получить еще меньше, чем в 2018-м, но сейчас ей точно не до жиру. Однако баварские выборы интересны не результатом, а тем, с чем на них идет одна из главных немецких партий. Речь об "Альтернативе для Германии", а она выдвигает воистину революционные для Германии лозунги.Ее, кстати, уже давно можно называть не "одной из партий", а одной из двух "главных партий". Ее рейтинги в последние годы все чаще превышают 20 процентов – сейчас 22 процента избирателей. Впереди нее только ХДС-ХСС, у которой 27 процентов. Но дело в том, что ХДС и ХСС это разные, хотя и братские партии (ХСС действует только в Баварии, где нет отделения ХДС), так что если брать рейтинги отдельных партий, то получится, что АдГ уже сравнялась с ХДС и является одной из двух основных немецких партий. При этом ее все еще пытаются изолировать и маргинализировать, то есть не пускать к власти ни на каком уровне, ради чего все остальные партии отказываются вступать с ней в коалиции. Это крайне опасная для системных партий стратегия, потому что избиратели, видя, как изолируют конкретную партию, все больше склоняются к ее поддержке. Рано или поздно рейтинг АдГ вырастет настолько (скажем, до 30 процентов), что ее уже невозможно будет обойти, потому что она станет не просто самой популярной партией Германии, без нее невозможно будет составить никакие коалиции (если, конечно, не записать в них вообще все остальные партии, кроме левых, но такая анти-АдГ коалиция окажется абсолютно неработоспособной).Лавров: США воюют против России>>И пока что у системных партий есть запас времени: следующие выборы пройдут через два года, и до них "Альтернатива" не успеет так сильно вырасти (хотя она очень быстро набирает популярность с начала десятилетия). Однако уже сейчас необходимо обращать внимание на то, что предлагает эта партия, о чем говорят ее лидеры, – и тут как раз очень важны нынешние баварские выборы.Все помнят, что АдГ – это партия евроскептиков и сторонников ограничения миграции. Данный штамп уже устоялся за десять лет ее существования. В последние годы АдГ постоянно обвиняли в пророссийской позиции – и еще до начала СВО она действительно выступала против санкций в отношении России, а также за меньшую ориентацию на США. Однако изначально АдГ, несмотря на весь свой евроскептицизм, не была ни против НАТО, ни против ЕС (его предлагалось просто реформировать в сторону укрепления полномочий национальных властей). Но сейчас программные документы баварского отделения АдГ звучат совсем иначе.Бавария должна быть "наводчиком мостов между Востоком и Западом, а не поддерживать односторонние интересы США и геополитику Байдена для целенаправленного раздела Евразии", а ответственность за войну на Украине несут США и в первую очередь американский президент Джо Байден. Баварии предлагается "брать пример с Венгрии и Сербии" и использовать для контактов с Россией "налаженные каналы общения с давними российскими партнерами".Оскорбления, суд, неблагодарность. Зеленскому уже не на кого опереться>>"Ни одно западное региональное отделение АдГ никогда не выступало на стороне России столь явно", – ужасается изучившее партийные документы издание Correctiv. По сути, баварское отделение партии хочет проводить "собственную политику относительно России через голову федерального правительства", возмущается Correctiv. Но дело в том, что подобные тезисы уже просочились и в общепартийную программу АдГ на выборах в Европарламент следующей весной.Например, из программы полностью исчезло упоминание НАТО (раньше партия называла ее "краеугольным камнем трансатлантической архитектуры безопасности, важнейшим якорем которой является альянс с США"), а про ЕС говорится, что его "необходимо преодолеть". Германии предлагается "стремиться получить статус страны-наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества", а также "совместно работать с руководимым Москвой Евразийским экономическим союзом". Причиной конфликта на Украине названо "доминирование внеевропейских великих сил", несущих ответственность за то, что "государства Европы были втянуты в конфликт", который "диаметрально противоположен плодотворным торговым отношениям в Европейско-Азиатском регионе".Напуганное издание Correctiv пишет, что "такое изменение внешней политики партии является уникальным в партийной истории Германии": "Никогда прежде в Федеративной Республике партия, которая до сих пор называет себя общегражданской, не разрывала своих связей с Западом и не переориентировала свою внешнюю политику на Москву". И упрекает АдГ в том, что другие партии после начала конфликта на Украине пересмотрели свои надежды на "политику разрядки", на "изменения через торговлю" и выступают за изоляцию и сдерживание Москвы. А АдГ не только "не приняла участия в этом изменении курса, но даже усилила свое сближение с Россией", хотя другие европейские правые (например, "Братья Италии" и их лидер – новый итальянский премьер Джорджия Мелони) "явно встали на сторону Украины".А мы пойдем на Север? Возможна ли в будущем интеграция России и Запада>>Выходит, что "АдГ начинает превращаться в партию антиатлантическую и евразийскую", сетует Correctiv, предсказывая, что, когда последние "немногие критические голоса в партии", выступающие за традиционную послевоенную "привязку Германии к Западу" и западным институтам, скоро замолкнут, АдГ окончательно станет пророссийской силой, которая хочет "привести Европу и Германию вместе с Китаем и Россией к многополярному миру".Тут даже и комментировать нечего – настолько хороши выводы. Да, в Германии растет влияние тех сил – формально пока еще несистемных и антисистемных, – которые выступают за освобождение от англосаксонского диктата и контроля, за самостоятельную, прогерманскую политику, за евразийскую ориентацию. Можно шельмовать их, называть прорусскими и даже "полезными идиотами" и "агентами Путина" – это ничего не изменит и не отменит того факта, что процесс деатлантизации Германии уже идет. Пока что в сознании немалой части избирателей и политике набирающей популярность АдГ, но сам вектор движения понятен и естественен.Германия до середины прошлого века не считала себя ни частью Запада, ни частью Востока – и это понимание начинает возвращаться к задумывающимся о будущем собственного народа немцам. Которые хотят повернуть свой взгляд на Восток – к России и Китаю – не потому, что хотят стать его частью, а потому, что хотят освободиться от зависимости от Запада. Искусственной (подчиненной) частью которого Германия скоро – по историческим меркам – перестанет быть.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Пётр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg

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в мире, политика, германия, бавария, сша, джо байден, нато, европарламент, обострение ситуации вокруг украины, украина, колумнисты, аналитика