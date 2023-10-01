https://sputnik-georgia.ru/20231001/predvaritelnye-itogi-promezhutochnykh-vyborov-v-gruzii---poslednie-dannye-tsik-282846729.html

Предварительные итоги промежуточных выборов в Грузии – последние данные ЦИК

Предварительные итоги промежуточных выборов в Грузии – последние данные ЦИК

По данным ЦИК, в выборах приняли участие 43 330 человек, что составляет 23,51% от общего числа избирателей 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T23:51+0400

2023-10-01T23:51+0400

2023-10-01T23:57+0400

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промежуточные выборы 2023

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидируют на промежуточных выборах мажоритарного депутата от Горийского и Каспского районов Шида Картли, а также на внеочередных выборах мэра Гурджаани в Кахети после подсчета голосов на 103 участках, сообщил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили на брифинге. Необходимость проведения промежуточных внеочередных выборов возникла после того, как Георгий Ходжеванишвили из партии экс-премьера Гахария "За Грузию" и Зураб Утиашвили – член партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", соответственно, досрочно покинули посты мажоритарного депутата парламента от Гори и Каспи и мэра Гурджаани. "Что касается выборов мажоритарного депутата в Шида Картли, то кандидат правящей партии Георгий Сосиашвили получил 93,4% голосов избирателей. За него проголосовало 19 032 человека. Кандидат, выдвинутый от партии "За социальную справедливость", Мамука Тускадзе набрал 6,59 % голосов (1 344 человека), – заявил Каландаришвили. Промежуточные выборы в Грузии завершились – ЦИК о явке избирателей >>В Гурджаани единственный представленный кандидат от "Грузинской мечты" Георгий Мачавариани получил 14 450 голосов. "Широкое использование электронных технологий позволило нам сегодня, через час после окончания голосования, представить общественности предварительные результаты на основе данных 103 избирательных участков, на которых голосование проходило с использованием электронных технологий", – заявил Каландаришвили. Всего Центризбирком должен подсчитать бюллетени со 133 участков. По данным ЦИК, в выборах приняли участие 43 330 человек, что составляет 23,51% от общего числа избирателей. Из них на выборы в Гори и Каспи пришло 25 627 избирателей, в Гурджаани – 17 703. Какова активность избирателей на промежуточных выборах в Грузии – последние данные ЦИК >>Помимо электронного подсчета, комиссии будут дополнительно подсчитывать результаты вручную, что, по мнению Каландаришвили, является важным механизмом надежности, и после этого будет составлен сводный отчет. По словам главы ЦИК, сегодняшние выборы доказали, что готовность избирательной администрации, избирателей и общества к электронным выборам обеспечена. Выборы по-новому Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Внеочередные выборы в Грузии – избиратели голосуют за мажоритарного депутата и мэра >>Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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