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https://sputnik-georgia.ru/20231002/eto-politicheskiy-protsess---narodnyy-zaschitnik-ob-impichmente-prezidentu-gruzii-282880280.html
"Это политический процесс" – Народный защитник об импичменте президенту Грузии
"Это политический процесс" – Народный защитник об импичменте президенту Грузии
Обсуждение вопроса по существу об импичменте президенту состоится на устных слушаниях 3 октября с участием авторов представлений и президента Грузии 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T17:35+0400
2023-10-02T18:05+0400
новости
политика
леван иоселиани
саломе зурабишвили
конституционный суд грузии
президент грузии
импичмент
народный защитник грузии
омбудсмен
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Вопрос импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили является политическим процессом, и Народный защитник не может вмешиваться в него, заявил омбудсмен страны Леван Иоселиани. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Отдельный вопрос, по словам омбудсмена, заключается в том, насколько импичмент вписывается в перечень прав, предусмотренных во второй главе Конституции Грузии – основные права человека. "Если поступит обращение от президента, аппарат Народного защитника должен будет обсудить его, и тогда мы решим, нарушена ли часть прав, предусмотренных Конституцией, или это чисто политический вопрос, в котором мандат Народного защитника не рассматривается. Если поступит обращение от администрации президента, офис Народного защитника обсудит его", – отметил Иоселиани. Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде начинаются устные слушания &gt;&gt;Обсуждение вопроса по существу об импичменте президенту состоится на устных слушаниях 3 октября с участием авторов представлений и президента Грузии. Процедура импичмента Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией&gt;&gt;Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии&gt;&gt;Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, политика, леван иоселиани, саломе зурабишвили , конституционный суд грузии, президент грузии, импичмент, народный защитник грузии, омбудсмен
новости, политика, леван иоселиани, саломе зурабишвили , конституционный суд грузии, президент грузии, импичмент, народный защитник грузии, омбудсмен

"Это политический процесс" – Народный защитник об импичменте президенту Грузии

17:35 02.10.2023 (обновлено: 18:05 02.10.2023)
© photo: Sputnik / StringerКонституционный суд Грузии
Конституционный суд Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Обсуждение вопроса по существу об импичменте президенту состоится на устных слушаниях 3 октября с участием авторов представлений и президента Грузии
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Вопрос импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили является политическим процессом, и Народный защитник не может вмешиваться в него, заявил омбудсмен страны Леван Иоселиани.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.

"Вопрос импичмента – это политический процесс, и, естественно, Народный защитник не может вмешиваться в него. Но у Народного защитника есть возможность обратиться в суд с мнением друга (Amicus Curiae)", – заявил Иоселиани журналистам.

Отдельный вопрос, по словам омбудсмена, заключается в том, насколько импичмент вписывается в перечень прав, предусмотренных во второй главе Конституции Грузии – основные права человека.
"Если поступит обращение от президента, аппарат Народного защитника должен будет обсудить его, и тогда мы решим, нарушена ли часть прав, предусмотренных Конституцией, или это чисто политический вопрос, в котором мандат Народного защитника не рассматривается. Если поступит обращение от администрации президента, офис Народного защитника обсудит его", – отметил Иоселиани.
Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде начинаются устные слушания >>
Обсуждение вопроса по существу об импичменте президенту состоится на устных слушаниях 3 октября с участием авторов представлений и президента Грузии.

Процедура импичмента

Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту.
Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией>>
Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.

Грузия в режиме ожидания

Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии>>
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.
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