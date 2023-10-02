https://sputnik-georgia.ru/20231002/impichment-prezidenta-gruzii---v-konstitutsionnom-sude-nachinayutsya-ustnye-slushaniya-282863547.html

Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде начинаются устные слушания

Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде начинаются устные слушания

Причиной начала процедуры импичмента стали визиты президента Грузии в Европу для встреч с государственными лидерами без разрешения правительства 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T12:50+0400

2023-10-02T12:50+0400

2023-10-02T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Пятеро депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" примут участие в завтрашнем разбирательстве по поводу импичмента президента Саломе Зурабишвили в Конституционном суде, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Обсуждение вопроса по существу об импичменте президенту состоится на устных слушаниях 3 октября с участием авторов представлений и президента Грузии. По его словам, в "Грузинской мечте" считают дело простейшим и настроены более чем оптимистично. По словам лидера "Грузинской мечты", Саломе Зурабишвили вместе с "радикальной оппозицией" устроила саботаж европейского будущего Грузии. По его словам, грубое нарушение президентом Конституции является еще одним проявлением этого саботажа. Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией>>Отношения между президентом и правящей партией накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии. Процедура импичмента Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии>>Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Еропу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Президент Грузии действует по революционному сценарию – Вольский>>Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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