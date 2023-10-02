https://sputnik-georgia.ru/20231002/impichment-prezidenta-gruzii---v-konstitutsionnom-sude-nachinayutsya-ustnye-slushaniya-282863547.html
Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде начинаются устные слушания
Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде начинаются устные слушания
Причиной начала процедуры импичмента стали визиты президента Грузии в Европу для встреч с государственными лидерами без разрешения правительства 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T12:50+0400
2023-10-02T12:50+0400
2023-10-02T13:26+0400
политика
грузия
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саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
еврокомиссия
тбилиси
импичмент
конституционный суд грузии
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Пятеро депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" примут участие в завтрашнем разбирательстве по поводу импичмента президента Саломе Зурабишвили в Конституционном суде, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Обсуждение вопроса по существу об импичменте президенту состоится на устных слушаниях 3 октября с участием авторов представлений и президента Грузии. По его словам, в "Грузинской мечте" считают дело простейшим и настроены более чем оптимистично. По словам лидера "Грузинской мечты", Саломе Зурабишвили вместе с "радикальной оппозицией" устроила саботаж европейского будущего Грузии. По его словам, грубое нарушение президентом Конституции является еще одним проявлением этого саботажа. Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией>>Отношения между президентом и правящей партией накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии. Процедура импичмента Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии>>Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Еропу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Президент Грузии действует по революционному сценарию – Вольский>>Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, тбилиси, импичмент, конституционный суд грузии, конституция грузии
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, тбилиси, импичмент, конституционный суд грузии, конституция грузии
Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде начинаются устные слушания
12:50 02.10.2023 (обновлено: 13:26 02.10.2023)
Причиной начала процедуры импичмента стали визиты президента Грузии в Европу для встреч с государственными лидерами без разрешения правительства
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Пятеро депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" примут участие в завтрашнем разбирательстве по поводу импичмента президента Саломе Зурабишвили в Конституционном суде, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Обсуждение вопроса по существу об импичменте президенту состоится на устных слушаниях 3 октября с участием авторов представлений и президента Грузии.
"Мы, пятеро депутатов, будем представителями группы из 80 человек, официально подавших представление в Конституционный суд по поводу импичмента, и будем лично участвовать в этом процессе в Батуми", – заявил Кобахидзе.
По его словам, в "Грузинской мечте" считают дело простейшим и настроены более чем оптимистично.
"Что касается ожидания, я повторю то, что уже говорил много раз. Это казус первой лекции первого курса. Это простейший случай, решение которого не требует особой квалификации. Для решения этого дела даже не нужна особая юридическая квалификация. Поэтому наши ожидания оптимистичны", – сказал Кобахидзе.
По словам лидера "Грузинской мечты", Саломе Зурабишвили вместе с "радикальной оппозицией" устроила саботаж европейского будущего Грузии.
"Зурабишвили прямо заявляет, что статусу кандидата не принадлежит Грузии, что требования Евросоюза выполняются лишь формально. По сути, это то, что называется саботажем европейского будущего Грузии, который осуществляет Саломе Зурабишвили, и ее повестка дня прямо соответствует повестке дня радикальной оппозиции", – заявил Кобахидзе.
По его словам, грубое нарушение президентом Конституции является еще одним проявлением этого саботажа.
Отношения между президентом и правящей партией накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально.
В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии.
Процедура импичмента
Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту.
Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Еропу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.
Грузия в режиме ожидания
Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.