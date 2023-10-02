https://sputnik-georgia.ru/20231002/posolstvo-ssha-nazvalo-obvineniya-sluzhby-gosbezopasnosti-gruzii-lozhnymi-282884635.html

Посольство США назвало обвинения Службы госбезопасности Грузии ложными

Посольство США назвало обвинения Службы госбезопасности Грузии ложными

Мы продолжим поддерживать те грузинские организации, которые помогают людям защитить их определенное и заслуженное будущее и их основные права, говорится в... 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T19:17+0400

2023-10-02T19:17+0400

2023-10-02T19:17+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Озвученные обвинения в адрес одного из наших проектов поддержки являются ложными и, по сути, искажают цели помощи США Грузии, говорится в заявлении на сайте посольства США в Грузии. В понедельник в Службе государственной безопасности заявили, что истинная цель визита троих граждан Сербии, членов Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), в Грузию, прибывших 25 сентября по приглашению программы Агентства США по международному развитию (USAID), – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране. Право граждан свободно выражать свои мнения и стремления является основой любой демократии и ценностью, которую разделяем мы, обе страны, отметили в посольстве. В заявление также отмечено, что уже более двух лет USAID сотрудничает с CANVAS, чтобы "помочь людям возвысить свой голос по вопросам, которые важны для их семей и сообществ". Согласно заявлению посольства, в сотрудничестве с CANVAS был проведен тренинг для матерей, которые требуют улучшения лечения детских онкологических заболеваний, и отдельных лиц, выступающих за права пожилых граждан. "Несмотря на необоснованные нападки, мы продолжим поддерживать те грузинские организации, которые помогают людям защитить их определенное и заслуженное будущее и их основные права, гарантированные Конституцией Грузии", – отмечено в заявлении посольства. Между тем, по информации телеканала "Имеди", в Службе государственной безопасности Грузии на опрос вызвана одна из основательниц организации "CANVAS – Грузия" Нини Гогиберидзе. Известно, что Гогиберидзе не собирается явится в СГБ и требует опроса перед судей. СГБ Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Новое заявление СГБ Согласно данным следствия, обнародованным 2 октября, граждане Сербии Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию 25 сентября 2023 года по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID. В СГБ заявили, что эти лица связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, на Украине и в других государствах. Мы не допустим беспорядков и дестабилизации – премьер Грузии о данных СГБ о госперевороте >>По данным ведомства, указанные лица являются управляющим звеном организации Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), также Синиса Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации "Отпор", которая была аналогом грузинской организации "Кмара" в Сербии. "Кмара" – молодежное движение, которое сыграло важную роль в "революции роз" в Грузии в 2003 году В СГБ напомнили, что для подготовки молодежных групп к революционному сценарию, запланированному на октябрь-декабрь текущего года, используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор". Черный день в истории помощи США Грузии – власти ждут разъяснений от USAID>>Заявленной причиной приезда этих людей в Грузию было проведение тренингов для культурных групп в области "стратегической ненасильственной борьбы", но расследование показало, что целью их прибытия в Грузию было не только это. По данным ведомства, в период с 26 по 29 сентября в одной из гостиниц в Тбилиси проходили переподготовку представители неправительственных организаций и гражданские активисты, в частности, одна из крупных групп, которая должна сыграть решающую роль в подготовке и осуществлении процессов насильственного свержения власти. Эти лица были обучены тому, как действовать против целевых групп, в частности, правительства, православной церкви, Службы государственной безопасности и других ведомств. Все будут показательно наказаны – премьер о готовящемся госперевороте в Грузии>>А также технике создания пикетов и искусственных пробок на дорогах, установки палаток перед административными зданиями, как вызвать волнения в правоохранительных структурах, какой насильственный ответ дать на их законные требования. Слушатели были подготовлены к ожидаемому процессу задержания и обучены способам сопротивления, финансированию участников митинга, вторжению в здание парламента, закрытию вещательных станций и захвату власти, распаду законно избранной власти Грузии, в ходе которого для сравнительного анализа они привели ряд драматических примеров революционных процессов, происходивших в Сербии. Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович были опрошены следователями СГБ 29 сентября в присутствии адвокатов и переводчиков. В ходе опроса они пытались скрыть истинную причину своего пребывания в Грузии, чтобы избежать возможной уголовной ответственности. Риск провокаций растет – "Грузинская мечта" объяснила ужесточение правил проведения акций>>Отмечается, что их показания противоречат доказательствам, полученным следствием, и противоречивы в некоторых деталях. По данным ведомства, все трое уехали из Грузии 30 сентября 2023 года в Белград. СГБ также представила часть доказательств, полученных в результате секретных следственных мероприятий в отношении указанных лиц, которые были рассекречены прокурором ввиду растущего общественного интереса к этому делу. В ведомстве напомнили, что Служба государственной безопасности выступила с заявлением о деструктивных планах организации CANVAS 18 сентября. В настоящее время проводятся активные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью разоблачения лиц, совершивших преступление, и предотвращения преступления, направленного против государства. Кроме того, по данным ведомства, финансируемую USAID конференцию 26-29 сентября организовали "CANVAS – Грузия" и Институт управления Восток-Запад. В четырехдневном тренинге приняли участие представители упомянутых организаций и т. н. гражданские активисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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