https://sputnik-georgia.ru/20231002/postradavshie-ot-grada-vinogradari-kakheti-poluchat-kompensatsiyu-ot-gosudarstva-282874803.html

Пострадавшие от града виноградари Кахети получат компенсацию от государства

Пострадавшие от града виноградари Кахети получат компенсацию от государства

Решение о выдаче компенсации принято, несмотря на то, что государственный завод принимает поврежденный виноград, заявил премьер 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T15:54+0400

2023-10-02T15:54+0400

2023-10-02T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Фермеры в Кахети, урожай которых пострадал от града, получат от государства денежные компенсации в размере 3,5 тысячи лари на один гектар, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Сильный град и ветер несколько раз в течение сентября в разгар сбора урожая винограда обрушились на села региона Кахети. По предварительным данным, от града пострадала территория площадью более 3,5 тысячи гектаров. Два года назад виноградари Кахети получили единовременную компенсацию в размере 3 тысяч лари. Премьер пояснил, что решение о выдаче компенсации принято, несмотря на то, что государственный завод принимает поврежденный виноград. "Мы максимально помогаем нашему народу. К сожалению, у очень многих виноградарей повреждены тысячи гектаров виноградников, их урожай был уничтожен. Несмотря на это, мы сказали, что, конечно, мы примем этот поврежденный виноград, и мы это сделали, процесс уже начат", – сказал он. Град уничтожил урожай в Кахети – на востоке Грузии борются с последствиями непогоды>>Государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано более 19 тысяч тонн винограда, поврежденного в результате непогоды. Доходы виноградарей от реализации поврежденного винограда достигают 20 миллионов лари. Госпредприятие принимает побитый градом виноград за 0,9 лари за килограмм. Кроме того, премьер отметил, что ртвели протекает успешно. Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы традиционно начались в районах Дедоплисцкаро и Сигнахи. Сейчас ртвели в активной фазе во всех районах Кахети. Непогода в Кахети: град уничтожил виноградники в трех крупных районах >>В целях содействия организованному проведению ртвели в Телави с 24 августа заработал координационный штаб, в котором зарегистрированы 450 винных компаний и погребов, в переработке винограда на этом этапе приняли участие 300 из них. По последним данным, в рамках ртвели 2023 переработано 170 тысяч тонн винограда: до 68 тысяч тонн "ркацители", до 92 тысяч тонн "саперави", 3 тысячи тонн "кахури мцване" и другие сорта винограда. Виноград на заводы сдали до 13 тысяч фермеров. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством ранее было принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. Град в Кахети – фермеров призвали активнее страховать виноградники >>По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. Примечательно, что государству не понадобилось участвовать в закупке урожая винограда в районе Дедоплисцкаро региона Кахетии из-за высокой заинтересованности частного сектора. В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари. Курс лари по отношению к доллару США на 2 октября составляет 2,6783 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, кахети, ираклий гарибашвили, виноградники, виноград, ртвели архив, град