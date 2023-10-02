https://sputnik-georgia.ru/20231002/premer-gruzii-obeschal-proizvoditelyam-pshenitsy-maksimalnuyu-podderzhku-282887172.html

Премьер Грузии обещал производителям пшеницы максимальную поддержку

Премьер Грузии обещал производителям пшеницы максимальную поддержку

Цены на пшеницу довольно низкие, но это не зависит от государства, а связано с ситуацией на международных рынках, заявил премьер 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T20:08+0400

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грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

зерно

сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Государство поможет производителям пшеницы на фоне нестабильной ситуации на мировом рынке и снижения цен на зерно, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. О какой именно помощи идет речь, Гарибашвили не уточнил, но рассказал о уже предпринятых правительством мерах по поддержке фермеров и мелькомбинатов в Грузии. По информации премьера, цены на пшеницу довольно низкие, но это не зависит от государства, а связано с ситуацией на международных рынках. Гарибашвили отметил, что в рамках программы "Льготный агрокредит" государство уже помогло до четырем тысячам фермеров. "Мы уже предприняли конкретные эффективные шаги, помогли льготным агрокредитом около четырем тысячам фермерам. Мы профинансировали оборотные средства и дали стимулы для увеличения производства зерновых культур. Также мы приняли решение ввести дополнительную пошлину на импорт муки, что поставило мельницы в Грузии в конкурентное положение", – заявил Гарибашвили. Грузия ограничивает импорт пшеницы >>В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, с 12 июня до 1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 20 тетри за килограмм. Ожидается, что нововведение повысит конкурентоспособность грузинской пшеницы и будет содействовать ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. "После этого они (мельницы, прим.) закупили грузинскую пшеницу и поставляли ее производителям хлеба на таких условиях, чтобы цена на хлеб не выросла. После снижения цены на муку местные мельницы приняли 35 тысяч тонн пшеницы", – сказал Гарибашвили. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Подорожает ли хлеб в Грузии – ответ эксперта >>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна. Хлеб в Грузии станет качественнее – пекарям придется соблюдать новые стандарты >>По статистике, в январе-июле 2023 года Грузия импортировала муку на сумму 26,9 миллиона долларов, 26,1 миллиона приходится на Россию, откуда завезли 93,4 тысячи тонн. Что касается пшеницы, в январе-марте в страну завезли зерно на сумму 13 миллионов долларов, 12,5 миллиона импорта составила Россия, откуда завезли 39,6 тысячи тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, зерно, сельское хозяйство грузии