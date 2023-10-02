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Премьер Грузии обещал производителям пшеницы максимальную поддержку
Премьер Грузии обещал производителям пшеницы максимальную поддержку
Цены на пшеницу довольно низкие, но это не зависит от государства, а связано с ситуацией на международных рынках, заявил премьер 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T20:08+0400
2023-10-02T20:25+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
зерно
сельское хозяйство грузии
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Государство поможет производителям пшеницы на фоне нестабильной ситуации на мировом рынке и снижения цен на зерно, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. О какой именно помощи идет речь, Гарибашвили не уточнил, но рассказал о уже предпринятых правительством мерах по поддержке фермеров и мелькомбинатов в Грузии. По информации премьера, цены на пшеницу довольно низкие, но это не зависит от государства, а связано с ситуацией на международных рынках. Гарибашвили отметил, что в рамках программы "Льготный агрокредит" государство уже помогло до четырем тысячам фермеров. "Мы уже предприняли конкретные эффективные шаги, помогли льготным агрокредитом около четырем тысячам фермерам. Мы профинансировали оборотные средства и дали стимулы для увеличения производства зерновых культур. Также мы приняли решение ввести дополнительную пошлину на импорт муки, что поставило мельницы в Грузии в конкурентное положение", – заявил Гарибашвили. Грузия ограничивает импорт пшеницы &gt;&gt;В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, с 12 июня до 1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 20 тетри за килограмм. Ожидается, что нововведение повысит конкурентоспособность грузинской пшеницы и будет содействовать ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. "После этого они (мельницы, прим.) закупили грузинскую пшеницу и поставляли ее производителям хлеба на таких условиях, чтобы цена на хлеб не выросла. После снижения цены на муку местные мельницы приняли 35 тысяч тонн пшеницы", – сказал Гарибашвили. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Подорожает ли хлеб в Грузии – ответ эксперта &gt;&gt;Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна. Хлеб в Грузии станет качественнее – пекарям придется соблюдать новые стандарты &gt;&gt;По статистике, в январе-июле 2023 года Грузия импортировала муку на сумму 26,9 миллиона долларов, 26,1 миллиона приходится на Россию, откуда завезли 93,4 тысячи тонн. Что касается пшеницы, в январе-марте в страну завезли зерно на сумму 13 миллионов долларов, 12,5 миллиона импорта составила Россия, откуда завезли 39,6 тысячи тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, зерно, сельское хозяйство грузии
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, зерно, сельское хозяйство грузии

Премьер Грузии обещал производителям пшеницы максимальную поддержку

20:08 02.10.2023 (обновлено: 20:25 02.10.2023)
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2023
© photo: Sputnik
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Цены на пшеницу довольно низкие, но это не зависит от государства, а связано с ситуацией на международных рынках, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Государство поможет производителям пшеницы на фоне нестабильной ситуации на мировом рынке и снижения цен на зерно, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
О какой именно помощи идет речь, Гарибашвили не уточнил, но рассказал о уже предпринятых правительством мерах по поддержке фермеров и мелькомбинатов в Грузии.

"В связи с нестабильной ситуацией с пшеницей на мировом рынке мы договорились принять дополнительные меры... Мы будем максимально помогать всем фермерам, чтобы им не о чем было беспокоиться", – сказал премьер.

По информации премьера, цены на пшеницу довольно низкие, но это не зависит от государства, а связано с ситуацией на международных рынках.
Гарибашвили отметил, что в рамках программы "Льготный агрокредит" государство уже помогло до четырем тысячам фермеров.
"Мы уже предприняли конкретные эффективные шаги, помогли льготным агрокредитом около четырем тысячам фермерам. Мы профинансировали оборотные средства и дали стимулы для увеличения производства зерновых культур. Также мы приняли решение ввести дополнительную пошлину на импорт муки, что поставило мельницы в Грузии в конкурентное положение", – заявил Гарибашвили.
Грузия ограничивает импорт пшеницы >>
В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, с 12 июня до 1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 20 тетри за килограмм. Ожидается, что нововведение повысит конкурентоспособность грузинской пшеницы и будет содействовать ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба.
"После этого они (мельницы, прим.) закупили грузинскую пшеницу и поставляли ее производителям хлеба на таких условиях, чтобы цена на хлеб не выросла. После снижения цены на муку местные мельницы приняли 35 тысяч тонн пшеницы", – сказал Гарибашвили.

Трудные времена

В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
Подорожает ли хлеб в Грузии – ответ эксперта >>
Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась.
Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна.
Хлеб в Грузии станет качественнее – пекарям придется соблюдать новые стандарты >>
По статистике, в январе-июле 2023 года Грузия импортировала муку на сумму 26,9 миллиона долларов, 26,1 миллиона приходится на Россию, откуда завезли 93,4 тысячи тонн.
Что касается пшеницы, в январе-марте в страну завезли зерно на сумму 13 миллионов долларов, 12,5 миллиона импорта составила Россия, откуда завезли 39,6 тысячи тонн.
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