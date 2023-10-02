https://sputnik-georgia.ru/20231002/premer-gruzii-rasskazal-o-plyusakh-novogo-kodeksa-oborony-282887638.html

Премьер Грузии рассказал о плюсах нового Кодекса обороны

Премьер Грузии рассказал о плюсах нового Кодекса обороны

Всего за три-четыре года военную подготовку пройдут 9-10 тысяч призывников в год, а в десятилетней перспективе речь идет уже о 100 тысячах, заявил премьер 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T20:59+0400

2023-10-02T20:59+0400

2023-10-02T20:59+0400

грузия

новости

политика

общество

ираклий гарибашвили

силы обороны грузии

министерство обороны грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0c/272962332_133:255:891:682_1920x0_80_0_0_cf6f5b9ae8c7bc89ac36f1b8671b6b9b.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Согласно новому Кодексу обороны, который вступит в силу в 2025 году, все призывники будут проходить обязательную военную службу только в системе Министерства обороны, заявил премьер министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении 22 сентября принял Кодекс обороны, предусматривающий изменения в порядке призыва на срочную службу. Военная служба становится обязательной для студентов, которые либо должны брать академический год, либо совмещать учебу и службу. Как отметил премьер, всего за три-четыре года военную подготовку пройдут 9-10 тысяч призывников в год, а в десятилетней перспективе речь идет уже о 100 тысячах. "Это укрепляет резервную систему, и это инициативы национального значения. Еще раз благодарю парламент, министерство, которые принимали участие в создании этого важного документа", – сказал премьер-министр. По словам премьера, в новом Кодексе разработан курс военной службы на шесть, восемь и 12 месяцев. Новый Кодекс обороны приняли в Грузии >>"Минимальный курс составит шесть месяцев. Есть также 8 и 12-месячные курсы, в зависимости от того, у кого какие планы и как они хотят планировать свою будущую карьеру. Чтобы призывники минимум шесть месяцев провели в армии, в Министерстве обороны", – заявил премьер. Что касается студентов, то им достаточно провести на военной службе один месяц в течение года, в том числе и во время каникул. Таким образом, за время учебы у студента накопится четыре месяца военной подготовки, после этого его зачислят на службу и выдадут военное удостоверение. Кроме того, по новому Кодексу увеличивается размер суммы компенсации, установленной за ранение, увечье или смерть военнослужащего. Так, размер компенсации в случае ранения и увечья вместо 7 тысяч лари (2,7 тысячи долларов) – 20 тысяч (7, 8 тысячи долларов). Парламент Грузии завершил основное рассмотрение Кодекса обороны – главное новшество>>В случае смерти вместо 15 тысяч (5,8 тысячи долларов) – 30 тысяч лари (11,5 тысячи долларов). Кодекс обороны регулирует вопросы, связанные с планированием государственной оборонной политики, военной полицией, военной службой, воинским учетом, национальной военной службой призывников, профессиональной военной службой, военной службой запаса и резервной военной службой Сил обороны, военным образованием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, общество, ираклий гарибашвили, силы обороны грузии, министерство обороны грузии