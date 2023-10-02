https://sputnik-georgia.ru/20231002/premer-gruzii-rasskazal-o-plyusakh-novogo-kodeksa-oborony-282887638.html
Премьер Грузии рассказал о плюсах нового Кодекса обороны
Премьер Грузии рассказал о плюсах нового Кодекса обороны
Всего за три-четыре года военную подготовку пройдут 9-10 тысяч призывников в год, а в десятилетней перспективе речь идет уже о 100 тысячах, заявил премьер 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T20:59+0400
2023-10-02T20:59+0400
2023-10-02T20:59+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Согласно новому Кодексу обороны, который вступит в силу в 2025 году, все призывники будут проходить обязательную военную службу только в системе Министерства обороны, заявил премьер министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении 22 сентября принял Кодекс обороны, предусматривающий изменения в порядке призыва на срочную службу. Военная служба становится обязательной для студентов, которые либо должны брать академический год, либо совмещать учебу и службу. Как отметил премьер, всего за три-четыре года военную подготовку пройдут 9-10 тысяч призывников в год, а в десятилетней перспективе речь идет уже о 100 тысячах. "Это укрепляет резервную систему, и это инициативы национального значения. Еще раз благодарю парламент, министерство, которые принимали участие в создании этого важного документа", – сказал премьер-министр. По словам премьера, в новом Кодексе разработан курс военной службы на шесть, восемь и 12 месяцев. Новый Кодекс обороны приняли в Грузии >>"Минимальный курс составит шесть месяцев. Есть также 8 и 12-месячные курсы, в зависимости от того, у кого какие планы и как они хотят планировать свою будущую карьеру. Чтобы призывники минимум шесть месяцев провели в армии, в Министерстве обороны", – заявил премьер. Что касается студентов, то им достаточно провести на военной службе один месяц в течение года, в том числе и во время каникул. Таким образом, за время учебы у студента накопится четыре месяца военной подготовки, после этого его зачислят на службу и выдадут военное удостоверение. Кроме того, по новому Кодексу увеличивается размер суммы компенсации, установленной за ранение, увечье или смерть военнослужащего. Так, размер компенсации в случае ранения и увечья вместо 7 тысяч лари (2,7 тысячи долларов) – 20 тысяч (7, 8 тысячи долларов). Парламент Грузии завершил основное рассмотрение Кодекса обороны – главное новшество>>В случае смерти вместо 15 тысяч (5,8 тысячи долларов) – 30 тысяч лари (11,5 тысячи долларов). Кодекс обороны регулирует вопросы, связанные с планированием государственной оборонной политики, военной полицией, военной службой, воинским учетом, национальной военной службой призывников, профессиональной военной службой, военной службой запаса и резервной военной службой Сил обороны, военным образованием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, общество, ираклий гарибашвили, силы обороны грузии, министерство обороны грузии
грузия, новости, политика, общество, ираклий гарибашвили, силы обороны грузии, министерство обороны грузии
Премьер Грузии рассказал о плюсах нового Кодекса обороны
Всего за три-четыре года военную подготовку пройдут 9-10 тысяч призывников в год, а в десятилетней перспективе речь идет уже о 100 тысячах, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Согласно новому Кодексу обороны, который вступит в силу в 2025 году, все призывники будут проходить обязательную военную службу только в системе Министерства обороны, заявил премьер министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении 22 сентября принял Кодекс обороны, предусматривающий изменения в порядке призыва на срочную службу. Военная служба становится обязательной для студентов, которые либо должны брать академический год, либо совмещать учебу и службу.
"Был урегулирован ряд вопросов и введен ряд гарантий как для наших военнослужащих, так и для призывников в целом. Служба по призыву будет передана в Министерство обороны с 1 января 2024 года, также хочу сказать, что с 2025 года все призывники будут проходить службу в Министерстве обороны", – заявил Гарибашвили.
Как отметил премьер, всего за три-четыре года военную подготовку пройдут 9-10 тысяч призывников в год, а в десятилетней перспективе речь идет уже о 100 тысячах.
"Это укрепляет резервную систему, и это инициативы национального значения. Еще раз благодарю парламент, министерство, которые принимали участие в создании этого важного документа", – сказал премьер-министр.
По словам премьера, в новом Кодексе разработан курс военной службы на шесть, восемь и 12 месяцев.
"Минимальный курс составит шесть месяцев. Есть также 8 и 12-месячные курсы, в зависимости от того, у кого какие планы и как они хотят планировать свою будущую карьеру. Чтобы призывники минимум шесть месяцев провели в армии, в Министерстве обороны", – заявил премьер.
Что касается студентов, то им достаточно провести на военной службе один месяц в течение года, в том числе и во время каникул. Таким образом, за время учебы у студента накопится четыре месяца военной подготовки, после этого его зачислят на службу и выдадут военное удостоверение.
Кроме того, по новому Кодексу увеличивается размер суммы компенсации, установленной за ранение, увечье или смерть военнослужащего. Так, размер компенсации в случае ранения и увечья вместо 7 тысяч лари (2,7 тысячи долларов) – 20 тысяч (7, 8 тысячи долларов).
В случае смерти вместо 15 тысяч (5,8 тысячи долларов) – 30 тысяч лари (11,5 тысячи долларов).
Кодекс обороны регулирует вопросы, связанные с планированием государственной оборонной политики, военной полицией, военной службой, воинским учетом, национальной военной службой призывников, профессиональной военной службой, военной службой запаса и резервной военной службой Сил обороны, военным образованием.