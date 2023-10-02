https://sputnik-georgia.ru/20231002/prezident-gruzii-obyasnila-korolyu-belgii-pochemu-propustit-festival-evropaliya-282888163.html

Президент Грузии объяснила королю Бельгии, почему пропустит фестиваль "Европалия"

Президент Грузии объяснила королю Бельгии, почему пропустит фестиваль "Европалия"

Зурабишвили назвала королю Филиппу две причины, из-за которых она пропустит фестиваль 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T21:50+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила письмо королю Бельгии Филиппу, в котором выразила сожаление в связи с тем, что не сможет принять участие в церемонии открытия фестиваля "Европалия – Грузия". Фестивали культуры "Европалия" проводятся в Бельгии с 1969 года под патронажем королевской семьи. Название фестиваля происходит от объединения слов "Европа" и "опалия" (от латинского opalia – древнеримский праздник богатого урожая). В этом году фестиваль пройдет с 4 октября 2023 года по 14 января 2024 года. Зурабишвили назвала королю Филиппу две причины, из-за которых она пропустит фестиваль. "С одной стороны, необоснованный отказ правительства на мое предложение участвовать в мероприятии, с другой – рассмотрение представления о моем импичменте в Конституционном суде, назначенное как раз на 3 и 4 октября, делает абсолютно невозможным выполнить мои представительские обязанности на этом важном мероприятии", – говорится в послании. Зурабишвили поблагодарила короля Бельгии от своего имени и от имени грузинского народа за прием грузинской культуры в центре Европы с такой большой честью. Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде начинаются устные слушания >>"Несмотря ни на что, я твердо верю, что это событие станет особой страницей в истории отношений между Грузией и Королевством Бельгия", – говорится в письме. Около 60 масштабных культурных мероприятий, посвященных Грузии, пройдут в рамках фестиваля "Европалия" в Брюсселе. Первая выставка "Авангард в Грузии (1900-1936)" откроется 4 октября, и на ней будет представлено до 300 экспонатов как из грузинских и иностранных музеев, так и из частных коллекций. Вторая выставка под названием "Грузия – места встреч" откроется 27 октября. Там гости смогут ближе познакомиться с историей Грузии и ее культурой. На этой выставке будут представлены около 200 экспонатов. Практически все работы будут привезены в столицу Бельгии из грузинских музеев, и только четыре уникальных работы запрошены из Лувра, Метрополитен-музея, а также Национальных музеев Берлина и Австрии. Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией>>Помимо выставок заявлена насыщенная программа – до 60 мероприятий, среди которых спектакли, концерты, танцевальные и театральные представления, а также литературные вечера. Импичмент президенту Обсуждение вопроса по существу об импичменте президенту состоится на устных слушаниях 3 октября с участием авторов представлений и президента Грузии. Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии>>Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Еропу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, бельгия, европа, брюссель, саломе зурабишвили , грузия - евросоюз