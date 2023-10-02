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Ужесточение закона об акциях протеста в Грузии – парламент обсуждает поправки

Ужесточение закона об акциях протеста в Грузии – парламент обсуждает поправки

Участникам собраний или манифестаций запретят ставить сцену или иные конструкции, если их устройство создает угрозу участникам акции 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T23:46+0400

2023-10-02T23:46+0400

2023-10-02T23:51+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции поддержал поправки в закон "О собраниях и манифестациях" в первом чтении, говорится в сообщении на сайте высшего законодательного органа Грузии. Депутаты от "Грузинской мечты" инициировали поправки в закон "О собраниях и манифестациях", предполагающие ужесточение нормы об установке конструкций на акциях, в том числе и сцены. Этому предшествовало заявление Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Парламент рассматривает законопроект в ускоренном порядке. По словам одного из инициаторов законопроекта Гиви Миканадзе, цель поправок – создать такую ​​законодательную рамку, которая даст соответствующим государственным органам лучшую возможность обеспечить безопасное проведение собраний и более эффективную реализацию свободы выражения мнения путем поддержания справедливого баланса между надлежащими конституционными правами личности. Риск провокаций растет – "Грузинская мечта" объяснила ужесточение правил проведения акций >>Согласно проекту, участникам собраний или манифестаций запретят ставить сцену или иные конструкции, если их устройство создает угрозу участникам акции или другим лицам, мешает полиции соблюдать общественный порядок, создает угрозу нормальному функционированию предприятия, ведомства или организации или не связано с проведением непосредственно акции. Кроме того, конструкцию нельзя будет ставить, если без нее проведению акции ничто не мешает. Нарушение правила будет караться штрафом для участников акции в размере 500 лари (порядка 190 долларов) и конфискацией предмета, а вот для организаторов – 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов) и конфискацией. В целях регулирования вопроса свободы собраний и выражения мнения соответствующий орган примет соответствующее решение в каждом случае индивидуально с учетом всех обстоятельств. Все будут показательно наказаны – премьер о готовящемся госперевороте в Грузии>>Решение, принятое данным органом, будет подлежать судебному контролю путем обжалования его в суде. Как пояснил Миканадзе, 18 сентября 2023 года СГБ Грузии распространила официальное заявление, согласно которому в рамках текущего расследования в СГБ Грузии была получена информация, которая доказывает, что некая группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, в октябре-декабре 2023 года планирует дестабилизировать ситуацию в Грузии. Кроме того, согласно тому же заявлению, указанные лица планируют разбить т. н. палаточный городок, возвести баррикады возле центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занять и заблокировать здания госорганов. На территории палаточного городка планируется установить и привести в действие взрывное устройство. По его словам, в целях защиты безопасности участников и прав других лиц во время собрания и демонстрации принятие соответствующих пропорциональных мер полностью соответствует статье 11 Европейской конвенции по правам человека (право на собрания и объединения). Расследование СГБ Грузии В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". В Грузии планируют ужесточить закон об акциях протеста>>Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыке "пророссийскости" создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Планировалось кровавое гражданское противостояние – Вольский о планах оппозиции>>Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. "Вы играете с огнем, будьте осторожны!" – Каладзе предупредил оппозицию>>В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отмечают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации. В СГБ 2 октября заявили, что трое граждан Сербии, члены организации CANVAS, прибыли в Грузию 25 сентября для того, чтобы установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране. Отмечается, что они прибыли в страну по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID. Граждане Сербии, прибывшие в Грузию по приглашению USAID, готовили молодежь к революции>>В ведомстве заявили, что эти лица связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, на Украине и в других государствах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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