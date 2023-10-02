https://sputnik-georgia.ru/20231002/vyrozhdenie-natsii-strashnee-poteri-territorii-282851950.html

Вырождение нации страшнее потери территории

Вырождение нации страшнее потери территории

Главный редактор агентства "ГРУЗИНФОРМ", политолог Арно Хидирбегишвили в своей колонке размышляет о геополитической ситуации Южного Кавказа и отвечает на... 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T11:20+0400

2023-10-02T11:20+0400

2023-10-02T11:42+0400

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Прошло 30 лет, как Грузия проиграла в Абхазии, а Армения спустя 35 лет проиграла в Карабахе.Как могла проиграть Грузия в Абхазии, если это ее территория? Как могла проиграть Армения в Карабахе, если Азербайджан вернул свою территорию?Если грузины допустили войну с абхазами, значит в Абхазии Грузия проиграла – точно также, как проиграла в Самачабло 15 лет назад, допустив войну с осетинами. Если армяне за столько лет не смогли договориться с азербайджанцами, значит Армения в Карабахе проиграла. Грузия и Армения – это не только Церкви, а люди, которые, в отличие от Бога, ошибаются и проигрывают. Обычно такое происходит тогда, когда гордыня и алчность подавляют разум и веру, когда Предатели попирают Патриотов.Предатели не проигрывают, а продают – после того, как они продали Абхазию, Самачабло и Карабах, десятки тысяч Патриотов стали беженцами, обреченными доживать свой век в воспоминаниях. Их осиротевшие дома и могилы родных равнозначны смерти, после которой Спаситель расселяет наши души на двух территориях – в Раю и в Аду – не по национальному признаку.Каладзе: нет альтернативы миру>>А на Земле Бог расселил людей расами, определив народы-нации с похожими обычаями жить по соседству. Поэтому издревле повелось, что Сосед – это близкий, а Иноземец – чужой. Бог определил народам Южного Кавказа в соседи Россию, но Грузия, а теперь и Армения, разорвали многовековые, скрепленные кровью в Великую Отечественную, узы дружбы и нарекли друзьями чужих иноземцев. Грузины и армяне пригласили их в дом, но новые «друзья» при виде такого гостеприимства, захотели стать тамадой за нашим столом…Чем объяснить такой эксперимент? Неужели грузины, которых Бог поселил в земном Эдеме, подобно Прародителям, не устоявшим перед соблазном первородного греха, захотели удовлетворить свою любознательность – как там у них может быть 78 гендеров "в законе"? Или в армянах 100 лет спустя проснулась боль и обида за потерянный Карс и Арарат, а в грузинах, по тому же Договору, за Артвин и Ардаган?Да, соседи тоже ссорятся, иногда – смертельно, но от этого они не перестают быть соседями, а значит, близкими и похожими друг на друга, какими никогда не станут чужеземцы. А вырождение нации гораздо страшнее потери территорий, ведь территории можно вернуть, а нации, культура которых формировалась тысячелетиями, никогда не вернешь. Значит и территории возвращать будет некому, да и незачем…Спикер парламента Грузии рассказал, чего страна добилась за последние 30 лет>>Что, если не вырождение нации, когда грузины забыли свою историю и отказываются от Православия, благодаря которому выжили, потому что стыдятся единоверия с Россией?! Когда издеваются над своей же уникальной культурой, которой восхищен весь мир?! Когда стыдятся своих предков, в том числе героев Великой Отечественной, потому что они одержали Великую Победу над фашизмом вместе с русскими и другими народами СССР?!Вырожденцы – "новые грузины" – стыдятся, что Кантария поднял Знамя над Рейхстагом вместе с Егоровым и отказываются от своих кавказских корней и традиций, которые, по мнению западных послов, «азиатские, не соответствуют евроатлантическим демократическим ценностям». Вырождение нации, когда грузины и армяне, вместо того, чтобы думать о возвращении беженцев, делают шаги, которые не только окончательно подрывают мосты, но и грозят потерей новых территорий (например, в Ереване опасаются, что скоро начнется торг за Сюникскую область, по которой проходит Зангезурский коридор, имеющий стратегическое значение для Армении и Ирана, Азербайджана и Турции). Грузины никогда не будут жить и отдыхать в Абхазии как раньше, как абхазы и осетины вольны сегодня гулять по Тбилиси, пока Грузия шагает в ЕС и НАТО. Армяне никогда не будут жить в Азербайджане и гулять по Баку как раньше, если приглашенные в качестве арбитров англосаксы станут «тамадой» за армянским столом!По-другому, нежели Грузия и Армения, поступила третья кавказская республика – Азербайджан, где свято чтут память погибших, где по-прежнему – культ национальной культуры и традиций, где запретили деятельность иностранных агентов – НПО, СМИ, фондов и институтов; азербайджанцы не хотят в ЕС и НАТО, несмотря на то, что Азербайджан и Турция – "один народ – два государства"; Президент Алиев сохранил дружбу с Россией – стратегическим партнером Азербайджана по Каспию, а также благоприятные условия для существования и изучения русского языка в республике – единственного языка международного общения на постсоветском пространстве. Эти предпосылки дали Азербайджану право вернуть Нагорный Карабах, находившийся в пределах административной границы Азербайджанской Советской Социалистической Республики, несмотря на то, что Азербайджан правопреемником Советского Азербайджана себя не считает."Инициатива мирного соседства" – премьер Грузии сделал предложение Баку и Еревану>>Грузия тоже не считает себя правопреемницей ГССР, но не требует от России возвращения ей Абхазии и Южной Осетии в соответствии с административной границей Советской Грузии (точно по тому же принципу, по которому Азербайджан вернул Нагорный Карабах) по другой причине. В отличии от Азербайджана, у Грузии нет дипломатических и дружеских отношений с Россией, между властями Грузии и России не начат политический диалог, грузинские политики, в отличии от грузинского народа, брезгуют не только всем русским, но и всем советским, в том числе границей Советской Грузии, в пределах которых были Абхазия и Цхинвальский регион (и, к слову, монастырский комплект VI века "Давид Гареджи" на грузино-азербайджанской границе).Еврогрузины – т. н. гражданский сектор, неправительственные организации и ЛГБТ-сообщество, в которых объединилось ангажированное поколение GZ и прочие иностранные агенты, а также радикальная оппозиция во главе с экс-правящей партией Саакашвили "Единое нацистское движение" всячески уничтожают и унижают советский период истории Грузии, несмотря на небывалый расцвет грузинского искусства, литературы, науки и спорта, что стало тогда возможным лишь благодаря помощи Москвы. Что, если не вырождение нации, когда грузинская экономика сегодня опять существует благодаря России, стратегическим партнером которой по Черному морю Грузии сам Бог велел, но вместо этого родина Руставели является автором антироссийской Концепции Черноморской региональной безопасности вместе с не причерноморскими странами Евросоюза и США?Единственное, что сегодня несколько "утешает", что у армян предателей оказалось не меньше, чем у грузин, и что легенда о родных братьях – армянине Айосе и грузине Картлосе – похоже, правда…Интересно, что уже бывший глава правительства Нагорного Карабаха – миллиардер, бизнесмен, партнер Ротшильдов и Морганов Рубен Варданян, которого прочат в премьер-министры Армении, как-то заявил, что имеет и грузинские корни, причем княжеские. Варданян не раз бывал в Грузии, где имеет влиятельных друзей и недвижимость.Почему армянская нация, которую грузины приводят в пример как эталон мудрости, оттолкнула руку помощи русских и потеряла Карабах, хотя могла остаться там и оставить за собой еще два из семи оккупированных районов Азербайджана? Почему нация, имеющая мощную зарубежную диаспору (в Армении проживает менее 3 млн армян, а в США, России и Европе – более 10 млн) и самая богатая нация в мире (общий капитал армян – 250 млрд. долларов, это 4 тысячи 300 тонн золота, для сравнения: Германия имеет 3 тысячи 367 тонн, а Россия – 2 тысячи 252 тонны) осталась без реальной международной поддержки? Почему в маленькой Армении самое большое в мире американское посольство и приблизительно одна неправительственная организация на 10 жителей?Ответы на эти и другие "почему" мы скоро узнаем, как и на главный вопрос – смогут ли грузины и армяне остановить процесс вырождения своей нации и повернуть его вспять?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, общество, азербайджан, армения, абхазия, арно хидирбегишвили, рубен варданян, грузия, нато