https://sputnik-georgia.ru/20231004/byt-ili-ne-byt-aeroportu-v-vaziani-otvet-glavy-minoborony-282948823.html

Быть или не быть аэропорту в Вазиани? Ответ главы Минобороны

Быть или не быть аэропорту в Вазиани? Ответ главы Минобороны

Как уверяет министр, строительство гражданского аэропорта в Вазиани не помешает работе военной базы 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T15:05+0400

2023-10-04T15:05+0400

2023-10-04T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Окончательное решение по вопросу строительства аэропорта в поселке Вазиани (25 км от Тбилиси), где располагается военная база, будет принято после оценки экспертов, скорее всего, в 2024 году, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе после заседания парламентского комитета по обороне. Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб заявил премьр страны Ираклий Гарибашвили летом 2023 года. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани. По словам главы Минобороны, среди экспертов, которых наймет государство, будут профессионалы из разных областей. На заседании комитета, как отметил министр, еще раз прозвучало мнение, что нет существенных потенциальных препятствий строительству аэропорта. Расходы на строительство нового аэропорта не предусмотрены в бюджете Грузии на 2024 год>>Ранее министр обороны заявил, что строительство гражданского аэропорта в Вазиани не помешает работе военной базы. Зачем нужен новый аэропорт Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации. Новый аэропорт появится на востоке Грузии >>Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Как ранее заявил премьер, для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня. Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства >>На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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