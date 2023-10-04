https://sputnik-georgia.ru/20231004/vy-izbili-ombudsmena-posredi-ulitsy--vitse-spiker-parlamenta-gruzii-obratilsya-k-oppozitsii-282957946.html

Вы избили омбудсмена посреди улицы – вице-спикер парламента Грузии обратился к оппозиции

Вы избили омбудсмена посреди улицы – вице-спикер парламента Грузии обратился к оппозиции

Часть оппозиции выступает против принятия поправок в закон "О собраниях и манифестациях" 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T20:40+0400

2023-10-04T20:40+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе напомнил оппозиции, выступившей против принятия поправок в закон "О собраниях и манифестациях", о том, как во время акции протеста в центре Тбилиси напали на новоизбранного Народного защитника Грузии Левана Иоселиани. Законопроект, предполагающий ужесточение нормы об установке конструкций на акциях, был рассмотрен и принят в первом чтении парламентом в ускоренном порядке. Инициированию поправок предшествовало заявление Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой". Акции протеста в Тбилиси – Народный защитник Грузии рассказал о нарушениях>>Иоселиани, который был избран на пост омбудсмена 7 марта, в тот же день пришел на митинг против принятия законов об "иноагентах", чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Там его закидали яйцами и облили водой. Иоселиани пришлось покинуть митинг в сопровождении полиции. Талаквадзе также обратился к оппозиционному депутату и лидеру партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани и напомнил ее предложение в качестве формы протеста разложить матрасы по всему проспекту Руставели и лечь на них.Вице-спикер также попросил оппозиционных коллег привести пример, когда им не удалось провести акцию протеста при нынешней власти. Талаквадзе также напомнил высказывания некоторых оппозиционных лидеров, которые, по его словам, подтвердили информацию, озвученную Службой государственной безопасности Грузии о запланированных в стране революционных процессах. Талаквадзе спросил у представителей оппозиции, как они осмеливаются "противостоять своим собственным лидерам", заявляя, что в стране не планируются беспорядки.Оппозиция сама подтвердила заявление СГБ Грузии о госперевороте – спикер парламента>>Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, анонсируя акции протеста в стране, ранее заявил, что не будет ни одного шага назад, и оппозиция обязательно победит. "Ни один наш соотечественник не отступал, даже когда речь шла об оружии, не говоря уже о драке", – сказал Вашадзе. А осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Саакашвили заявил, что народ Грузии должен постоянно протестовать, и если страна не сможет получить статус кандидата, то они должны обеспечить отставку правительства и назначение новых выборов. В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены были разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ. Главные новшества в проведении акций в Грузии - что рассматривает парламент>>Согласно проекту поправок в закон, участникам собраний или манифестаций запретят ставить сцену или иные конструкции, если их устройство создает угрозу участникам акции или другим лицам, мешает полиции соблюдать общественный порядок, создает угрозу нормальному функционированию предприятия, ведомства или организации, или не связано с проведением непосредственно акции. Кроме того, конструкцию нельзя будет ставить, если без нее проведению акции ничто не мешает. Нарушение правила будет караться штрафом для участников акции в размере 500 лари (порядка 190 долларов) и конфискацией предмета, а вот для организаторов – 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов) и конфискацией. В целях регулирования вопроса свободы собраний и выражения мнения соответствующий орган примет соответствующее решение в каждом случае индивидуально с учетом всех обстоятельств. Решение, принятое данным органом, будет подлежать судебному контролю путем обжалования его в суде. Расследование СГБ Грузии В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". Мдинарадзе обвинил оппозицию в желании стать пособниками подрыва людей в палатках>>Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыке "пророссийскости" создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Саакашвили подтвердил революционные планы оппозиции – Кобахидзе>>Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отмечают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации. В СГБ 2 октября заявили, что трое граждан Сербии, члены организации CANVAS, прибыли в Грузию 25 сентября для того, чтобы установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране. Отмечается, что они прибыли в страну по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID. В ведомстве заявили, что эти лица связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, на Украине и в других государствах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, украина, сербия, арчил талаквадзе, михаил саакашвили, леван иоселиани, сгб, грузинская мечта - демократическая грузия