https://sputnik-georgia.ru/20231005/lider-gruzinskoy-mechty-obvinil-prezidenta-v-soyuze-s-radikalami-283002256.html

Лидер "Грузинской мечты" обвинил президента в союзе с "радикалами"

Лидер "Грузинской мечты" обвинил президента в союзе с "радикалами"

Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T20:12+0400

2023-10-05T20:12+0400

2023-10-05T20:12+0400

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саломе зурабишвили

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тамара чугошвили

грузинская мечта - демократическая грузия

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

импичмент

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и "радикальная оппозиция", которая планирует революционные процессы, находятся в альянсе, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента уже третий день проходит в Конституционном суде. Правящая партия запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. На заседании защитник интересов президента Тамар Чугошвили заявила, что президент Грузии провела встречи с лидерами стран-членов ЕС в поддержку предоставления статуса кандидата. "Я хочу, чтоб вы подтвердили, из-за этого вы начали процедуру импичмента, вы за это требуете политической ответственности президента", – обратилась Чугошвили к Кобахидзе. Отношения между президентом и правящей партией накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата, и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии. По словам Кобахидзе, президент прямо противоречит не только статье 52, но, прежде всего, статье 78 Конституции Грузии. "Мы даем вам политический ответ на политический вопрос. Цель запуска импичмента была правовой. Если вас интересует политическая оценка Саломе Зурабишвили, то это наша политическая оценка... Ваш президент – позорная женщина", – заявил Кобахидзе. Полномочия vs статус – суд в рамках процесса импичмента президента Грузии продолжается >>Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. "Мечта" и "Нацдвижение" ведут тайные переговоры по поводу импичмента – партия Гахария >>Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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