https://sputnik-georgia.ru/20231005/vyrabotka-elektroenergii-v-gruzii-rekordno-vyrosla--vitse-premer-282997015.html

Выработка электроэнергии в Грузии рекордно выросла – вице-премьер

Выработка электроэнергии в Грузии рекордно выросла – вице-премьер

Грузия за девять месяцев экспортировала рекордное количество электроэнергии, заявил министр 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T19:29+0400

2023-10-05T19:29+0400

2023-10-05T19:53+0400

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леван давиташвили

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Электростанции в Грузии выработали рекордный объем электроэнергии в январе-сентябре 2023 года, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет правительства. По его словам, рекордными являются и показатели экспорта электроэнергии за девять месяцев текущего года – 1,5 млрд кВт·ч. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии ESCO, в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. Почему Грузии важно развивать возобновляемые источники энергии >>В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов. В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. Вице-премьер положительно оценил новую схему поддержки возобновляемой энергетики, в рамках которой проведен первый аукцион на 300 МВт установленной мощности. По его словам, частный сектор проявил очень высокий интерес к этой инициативе правительства. "Зеленый переход" в Грузии – что предпринимает правительство >>По итогам первого аукциона будет реализован проект строительства 15 гидроэлектростанций, 2 ветряных электростанций и 10 солнечных. "В результате реализации этих проектов можно будет вырабатывать около 1,1 млрд кВт·ч энергии ежегодно, а сумма инвестиций в эти проекты в общей сложности превысит 400 млн долларов. В ближайшее время планируется объявить второй аукцион электроэнергии", – сказал Давиташвили. По информации Давиташвили, правительство работает над развитием проекта четырех ГЭС большой мощности, в том числе и проект "Худони ГЭС". Министр: у Грузии особый потенциал развития энергетики из возобновляемых источников >>По словам Давиташвили, в целях дальнейшего развития проекта в ближайшее время будут завершены технико-экономические исследования альтернативных вариантов и будет выбрана лучшая конфигурация проекта с учетом энергетических, социальных и других факторов, после чего планируется начать процедуры отбора инвесторов. Кроме того, Давиташвили также затронул проекты, важные для энергетической стабильности Грузии, в том числе проект строительства черноморского подводного кабеля электропередачи, а также строительство высокоэффективной парогазовой электростанции мощностью 350-430 МВт в муниципалитете Гардабани, и процесс выявления частного инвестора для этой цели. По информации вице-премьера, за 9 месяцев текущего года работы по строительству объектов газификации завершены в 37 населенных пунктах – более 7,8 тысячи семей получили возможность подключиться к сети. После завершения предусмотренных планом работ природный газ станет доступен примерно 93% населения Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, энергетика грузии