https://sputnik-georgia.ru/20231007/izrail-reshil-prekratit-podachu-elektrichestva-v-sektor-gaza-283068860.html

Израиль решил прекратить подачу электричества в сектор Газа

Израиль решил прекратить подачу электричества в сектор Газа

В субботу утром Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа – выпущено было несколько тысяч снарядов 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T21:11+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Министр энергетики и национальной инфраструктуры Израиля Исраэль Кац после массированной ракетной атаки на территорию страны приказал прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.В субботу военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, погибли 40 и пострадали 779 израильтян. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Минздрав Палестины заявил о более чем 160 погибших и 931 раненом.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.Реакция первых лиц Грузии на события в Израиле>>Министерство обороны Израиля уже приступило к набору резервистов, армия приведена в полную боеготовность. В Израиле введено чрезвычайное положение.На фоне эскалации палестино-израильского конфликта в Тель-Авиве фиксируются перебои в работе интернета, согласно данным сервиса NetBlocks."Жестокая и бесчеловечная агрессия" – глава парламента Грузии о событиях в Израиле>>Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО.Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь заявил, что министерство обороны США в ближайшие дни будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты своих граждан.Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами.Тбилиси выразил солидарность с Израилем, подвергшимся массированной атаке>>МИД Катара заявил об ответственности за эскалацию исключительно Израиля. Министерство отметило, что Израиль постоянно нарушал права палестинцев.Парламент Ирана поддержал операцию палестинского ХАМАС против Израиля.Москва выразила серьезную озабоченность из-за эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и призвала стороны к прекращению огня и отказу от насилия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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