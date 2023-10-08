https://sputnik-georgia.ru/20231008/chto-obsudili-garibashvili-i-aliev-na-vstreche-v-tbilisi-283090264.html
Что обсудили Гарибашвили и Алиев на встрече в Тбилиси
Что обсудили Гарибашвили и Алиев на встрече в Тбилиси
Грузия будет сотрудничать с Азербайджаном при строительстве нового глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье страны, заявил премьер 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T15:32+0400
2023-10-08T15:32+0400
2023-10-08T15:59+0400
грузия
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азербайджан
тбилиси
анаклия
ираклий гарибашвили
ильхам алиев
грузино-азербайджанские отношения
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Вопросы торговли и экономики, энергетики, транспорта логистики и проекты международного значения обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Тбилиси. Алиев в составе правительственной делегации прибыл в Грузию с рабочим визитом в воскресенье, 8 октября. По словам Гарибашвили, развитие Среднего коридора предполагает модернизацию железных дорог, расширение и строительство портов, модернизацию автомобильных дорог. "В связи с этим в Азербайджане начались масштабные работы. В Грузии мы также начали работы, связанные с модернизацией железных дорог, которые завершатся к концу 2024 года, и пропускная способность железной дороги увеличится. Она будет увеличена вдвое", – сказал Гарибашвили. Кроме того, Грузия будет сотрудничать с Азербайджаном при строительстве нового глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье страны. Грузию и Азербайджан связывает крепкая дружба – спикер парламента >>Власти Грузии решили возобновить приостановленное в 2020 году строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. В феврале 2023 года был объявлен конкурс по отбору частного партнера, и уже в июне были получены заявки от четырех компаний. В следующий этап прошли две компании. "Мы также начинаем строительство нового порта Анаклиа, после завершения последнего этапа мощность порта составит 100 миллионов тонн. Также в ближайшее время завершится строительство скоростной автомагистрали Восток-Запад. Мы сотрудничаем с Азербайджаном во всех этих проектах", – заявил Гарибашвили. Кроме того, по словам главы правительства, через несколько месяцев будет завершен проект исторического, стратегического значения – Баку-Тбилиси-Карс, который успешно реализуется. Как подчеркнул премьер, Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии, ежегодно входит в пятерку топ-стран. "В этом году товарооборот увеличился на 15%. Прошлый год у нас тоже был довольно рекордным. Увеличился и объем грузоперевозок", – отметил Гарибашвили. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Грузия и Азербайджан обсудили совместные проекты в энергетике >>Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Товарооборот между Грузией и Азербайджаном продолжает расти >>Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно. В последнее время грузооборот на железной дороге БТК имеет тенденцию роста. В 2021 году по железной дороге перевезено 428 тысяч тонн грузов. За девять месяцев 2022 года по БТК было перевезено 15 915 TEU контейнеров, годовой рост составил 12%. Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, азербайджан, тбилиси, анаклия, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, грузино-азербайджанские отношения
грузия, экономика, новости, азербайджан, тбилиси, анаклия, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, грузино-азербайджанские отношения
Что обсудили Гарибашвили и Алиев на встрече в Тбилиси
15:32 08.10.2023 (обновлено: 15:59 08.10.2023)
Грузия будет сотрудничать с Азербайджаном при строительстве нового глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье страны, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Вопросы торговли и экономики, энергетики, транспорта логистики и проекты международного значения обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Тбилиси.
Алиев в составе правительственной делегации прибыл в Грузию с рабочим визитом в воскресенье, 8 октября.
"В целом мы очень успешно сотрудничаем во всех вопросах, будь то энергетика, транспорт, логистика или любая другая сфера. У наших железных дорог также очень успешное сотрудничество. Также мы рассмотрели перспективы развития Среднего коридора, работаем в координации с Азербайджаном и Казахстаном над ускорением развития этого коридора", – заявил премьер на брифинге.
По словам Гарибашвили, развитие Среднего коридора предполагает модернизацию железных дорог, расширение и строительство портов, модернизацию автомобильных дорог.
"В связи с этим в Азербайджане начались масштабные работы. В Грузии мы также начали работы, связанные с модернизацией железных дорог, которые завершатся к концу 2024 года, и пропускная способность железной дороги увеличится. Она будет увеличена вдвое", – сказал Гарибашвили.
Кроме того, Грузия будет сотрудничать с Азербайджаном при строительстве нового глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье страны.
Власти Грузии решили возобновить приостановленное в 2020 году строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. В феврале 2023 года был объявлен конкурс по отбору частного партнера, и уже в июне были получены заявки от четырех компаний. В следующий этап прошли две компании.
"Мы также начинаем строительство нового порта Анаклиа, после завершения последнего этапа мощность порта составит 100 миллионов тонн. Также в ближайшее время завершится строительство скоростной автомагистрали Восток-Запад. Мы сотрудничаем с Азербайджаном во всех этих проектах", – заявил Гарибашвили.
Кроме того, по словам главы правительства, через несколько месяцев будет завершен проект исторического, стратегического значения – Баку-Тбилиси-Карс, который успешно реализуется.
"Мы хотим иметь очень долгосрочное стратегическое партнерство и дружбу с Азербайджаном. Я верю в наше общее видение", – сказал Гарибашвили.
Как подчеркнул премьер, Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии, ежегодно входит в пятерку топ-стран.
"В этом году товарооборот увеличился на 15%. Прошлый год у нас тоже был довольно рекордным. Увеличился и объем грузоперевозок", – отметил Гарибашвили.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.
Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.
В последнее время грузооборот на железной дороге БТК имеет тенденцию роста. В 2021 году по железной дороге перевезено 428 тысяч тонн грузов. За девять месяцев 2022 года по БТК было перевезено 15 915 TEU контейнеров, годовой рост составил 12%.
Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии.