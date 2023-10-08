https://sputnik-georgia.ru/20231008/chto-obsudili-garibashvili-i-aliev-na-vstreche-v-tbilisi-283090264.html

Что обсудили Гарибашвили и Алиев на встрече в Тбилиси

Что обсудили Гарибашвили и Алиев на встрече в Тбилиси

Грузия будет сотрудничать с Азербайджаном при строительстве нового глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье страны, заявил премьер 08.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-08T15:32+0400

2023-10-08T15:32+0400

2023-10-08T15:59+0400

грузия

экономика

новости

азербайджан

тбилиси

анаклия

ираклий гарибашвили

ильхам алиев

грузино-азербайджанские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260005878_35:177:1022:732_1920x0_80_0_0_98c9c1326623d9056e5f31069b61c66e.jpg

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Вопросы торговли и экономики, энергетики, транспорта логистики и проекты международного значения обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Тбилиси. Алиев в составе правительственной делегации прибыл в Грузию с рабочим визитом в воскресенье, 8 октября. По словам Гарибашвили, развитие Среднего коридора предполагает модернизацию железных дорог, расширение и строительство портов, модернизацию автомобильных дорог. "В связи с этим в Азербайджане начались масштабные работы. В Грузии мы также начали работы, связанные с модернизацией железных дорог, которые завершатся к концу 2024 года, и пропускная способность железной дороги увеличится. Она будет увеличена вдвое", – сказал Гарибашвили. Кроме того, Грузия будет сотрудничать с Азербайджаном при строительстве нового глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье страны. Грузию и Азербайджан связывает крепкая дружба – спикер парламента >>Власти Грузии решили возобновить приостановленное в 2020 году строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. В феврале 2023 года был объявлен конкурс по отбору частного партнера, и уже в июне были получены заявки от четырех компаний. В следующий этап прошли две компании. "Мы также начинаем строительство нового порта Анаклиа, после завершения последнего этапа мощность порта составит 100 миллионов тонн. Также в ближайшее время завершится строительство скоростной автомагистрали Восток-Запад. Мы сотрудничаем с Азербайджаном во всех этих проектах", – заявил Гарибашвили. Кроме того, по словам главы правительства, через несколько месяцев будет завершен проект исторического, стратегического значения – Баку-Тбилиси-Карс, который успешно реализуется. Как подчеркнул премьер, Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии, ежегодно входит в пятерку топ-стран. "В этом году товарооборот увеличился на 15%. Прошлый год у нас тоже был довольно рекордным. Увеличился и объем грузоперевозок", – отметил Гарибашвили. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Грузия и Азербайджан обсудили совместные проекты в энергетике >>Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Товарооборот между Грузией и Азербайджаном продолжает расти >>Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно. В последнее время грузооборот на железной дороге БТК имеет тенденцию роста. В 2021 году по железной дороге перевезено 428 тысяч тонн грузов. За девять месяцев 2022 года по БТК было перевезено 15 915 TEU контейнеров, годовой рост составил 12%. Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

тбилиси

анаклия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, азербайджан, тбилиси, анаклия, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, грузино-азербайджанские отношения