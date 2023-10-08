https://sputnik-georgia.ru/20231008/politika-pravitelstva-gruzii-yavlyayutsya-garantiey-stabilnosti-naseleniya-strany---aliev-283091067.html

Политика правительства Грузии является гарантией стабильности населения страны – Алиев

Политика правительства Грузии является гарантией стабильности населения страны – Алиев

Ясное видение правительства позволяет реализовать в стране многие важные проекты, заявил глава Азербайджана 08.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-08T16:17+0400

2023-10-08T16:17+0400

2023-10-08T16:42+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Грузия под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили уверенно развивается, что является гарантией стабильности населения страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместных заявлений после встречи с главой правительства Грузии в Тбилиси. Алиев в составе правительственной делегации прибыл в Грузию с рабочим визитом в воскресенье, 8 октября. По словам президента Азербайджана, источником прогресса является доверие людей к сегодняшнему правительству. "Ясное видение правительства позволяет реализовать в стране многие важные проекты. Это дает возможность развивать экономику, инфраструктурные проекты. Также растет благосостояние населения", – добавил Алиев. Президент Азербайджана назвал себя другом Грузии и поздравил Гарибашвили с достижениями. Что обсудили Гарибашвили и Алиев на встрече в Тбилиси >>"Как друг Грузии, я от всей души рад и поздравляю господина премьер-министра со всеми этими достижениями. Мы – все братья Грузии. Благодарю вас за такое гостеприимство и приглашаю вас в Азербайджан", – зачявил Алиев. В ответ Гарибашвили заявил, что через несколкьо меясцев он готов посетить Баку. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Грузию и Азербайджан связывает крепкая дружба – спикер парламента >>Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Грузия и Азербайджан обсудили совместные проекты в энергетике >>Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно. В последнее время грузооборот на железной дороге БТК имеет тенденцию роста. В 2021 году по железной дороге перевезено 428 тысяч тонн грузов. За девять месяцев 2022 года по БТК было перевезено 15 915 TEU контейнеров, годовой рост составил 12%. Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, тбилиси, баку, ильхам алиев, ираклий гарибашвили, грузино-азербайджанские отношения