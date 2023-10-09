https://sputnik-georgia.ru/20231009/nekotorye-elitnye-npo-provodyat-antigruzinskuyu-kampaniyu--spiker-parlamenta-283145060.html

Некоторые элитные НПО проводят антигрузинскую кампанию – спикер парламента

Некоторые элитные НПО проводят антигрузинскую кампанию – спикер парламента

Папуашвили призвал другие НПО и гражданское общество, которые не разделяют позиции GRASS, заявить о своей позиции открыто и громко 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T23:52+0400

2023-10-09T23:52+0400

2023-10-09T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Некоторые элитные неправительственные организации проводят антигрузинскую кампанию, предлагая Евросоюзу требовать от Грузии введения санкций против России взамен получения статуса кандидата на членство в ЕС, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Папуашвили прокомментировал интервью основателя и председателя правления грузинского аналитического центра GRASS (Georgia's Reforms Associates), экс-депутата Серги Капанадзе изданию "Евроактив", в котором тот отметил, что для получения статуса кандидата на вступление в ЕС Евросоюз должен потребовать от Грузии ввести санкции против России и решение проблемы ареста экс-президента Саакашвили. Как пояснил спикер, в июне прошлого года группа элитных НПО писала статьи о том, что Грузии не должен быть предоставлен статус-кандидата, а должна быть присвоена лишь перспектива. "А потом мы увидели попытки смены правительства и включенности НПО в формирование правительства", – заявил он. По словам спикера парламента, неправительственная организация GRASS прямо требует от Грузии ввести санкции против России, то есть поставить Грузию под угрозу военной конфронтации с Россией и экономического коллапса. Определенные силы в Грузии против получения страной статуса кандидата в ЕС – депутат >>Тем не менее, Папуашвили призвал другие НПО и гражданское общество, которые не разделяют позиции GRASS, заявить о своей позиции открыто и громко. "Сейчас самое время не говорить тихо в частных беседах и иметь претензии к этим элитным "НПО", а громко заявить, что вы не согласны. Если в приватной беседе вы говорите, что не согласны с оценкой статусметра, скажите об этом открыто", – сказал он. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. "Верю, что в Европе победит здравый смысл" – премьер Грузии о статусе кандидата >>В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Статус кандидата в ЕС используют для дестабилизации ситуации в Грузии – эксперт >>Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Кроме того, в правящей партии заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, серги капанадзе, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, еспч, грузия - евросоюз