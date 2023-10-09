https://sputnik-georgia.ru/20231009/protsess-po-samomu-gromkomu-delu-saakashvili--chto-proiskhodilo-na-zasedanie-suda-283142325.html
Процесс по самому громкому делу Саакашвили – что происходило на заседании суда
Процесс по самому громкому делу Саакашвили – что происходило на заседании суда
Саакашвили дистанционно подключился из клиники "Вивамеди", где он находится с мая прошлого года 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T20:41+0400
2023-10-09T20:41+0400
2023-10-09T21:04+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
давид кезерашвили
гиги угулава
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Очередное заседание по самому громкому делу последних 15 лет в Грузии, разгона акции 7 ноября 2007 года, обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники, состоялось в Тбилисском городском суде. Дело, по которому обвиняемыми в злоупотреблении и превышении служебными полномочиями проходит вся верхушка власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили во главе с ним, коллегия из трех судей рассматривает уже около девяти лет. На заседании в Тбилисском городском суде по состоянию здоровья не смог присутствовать осужденный за другие преступления экс-президент. Саакашвили дистанционно включился из клиники "Вивамеди", где он находится с мая прошлого года, однако из-за технических неполадок его выступление несколько раз прерывалось. На судебном заседание сторона обвинения представила видеозапись разгона протестующих 7 ноября. Однако защитники интересов Саакашвили утверждают, что системного насилия нет на упомянутых кадрах. "Мы потребовали повторного допроса свидетелей, и они повторно показали видеозаписи... На этих кадрах видно, что разгон митинга произошел с использованием водометов, также были задействованы силы полиции, возможно, в отдельных случаях кто-то применил чрезмерную силу, но системного насилия не наблюдается", – заявил Басилашвили. Помимо Саакашвили по указанному делу также проходят экс-министр юстиции Зураб Адеишвили и экс-министру обороны Давид Кезерашвили, а также экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и экс-глава МВД Вано Мерабишвили – оба находятся на свободе под залог. Следующее заседание суда назначено на 27 октября. Детали дела Саакашвили и его соратники – Адеишвили, Кезерашвили, экс-глава МВД Вано Мерабишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава – обвиняются в служебных преступлениях по различным эпизодам, касающихся событий 7 ноября 2007 года. Дело касается массового разгона митингующих 7 ноября 2007 года, разгрома телекомпании "Имеди" и завладения преступным путем имуществом Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Страсбургский суд отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж >>По версии следствия, 4 ноября 2007 года по заданию Михаила Саакашвили в здании МВД в кабинете Мерабишвили прошло чрезвычайное совещание, на котором присутствовали Адеишвили, Кезерашвили, Угулава, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и губернаторы. На совещании было принято решение о создании списков участников акции, в отношении которых должно было быть осуществлено запугивание, физическое и психологическое давление, избиение людей и аресты разными методами, в том числе и путем подбрасывания наркотиков. Задание, данное Мерабишвили на совещании, о запугивании людей, избиении и арестах, было приведено в исполнение 7 ноября 2007 года, когда был издан приказ о разгоне акции. Лоббистская кампания о состоянии здоровья Саакашвили направлена против Грузии – Каладзе>>Прокуратура утверждает, что на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов был осуществлен разгон митингующих, было незаконно использовано нелетальное оружие (резиновые пули), беспощадно были избиты сотни людей, в том числе Народный защитник, члены различных политических партий и журналисты. В тот же день в соответствии с намеченным планом в здании телекомпании "Имеди" без всяческого правового основания абсолютно незаконно ворвался отряд специального назначения МВД Грузии, который разгромил аппаратуру прямого включения, отключил вещание телекомпании "Имеди", а сотрудников "Теле-Имеди" выгнали из здания, избивая. Здоровье Саакашвили используют для политический повестки – Талаквадзе>>После этого по приказу главы государства Михаила Саакашвили и при непосредственном вмешательстве высокопоставленных чиновников, в том числе Гиги Угулава, Давида Кезерашвили и других, в итоге у семьи Патаркацишвили путем давления и запугивания отобрали телекомпанию "Имеди", Руставский металлургический завод и Мтацминдский парк. В отношении Саакашвили, Мерабишвили, Адеишвили, Кезерашвили и Угулава вынесено постановление об обвинении их в превышении служебных полномочий. В случае подтверждения вины им грозит от 5 до 8 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, давид кезерашвили, гиги угулава, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, давид кезерашвили, гиги угулава, тбилисский городской суд
Процесс по самому громкому делу Саакашвили – что происходило на заседании суда
20:41 09.10.2023 (обновлено: 21:04 09.10.2023)
Саакашвили дистанционно подключился из клиники "Вивамеди", где он находится с мая прошлого года
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Очередное заседание по самому громкому делу последних 15 лет в Грузии, разгона акции 7 ноября 2007 года, обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники, состоялось в Тбилисском городском суде.
Дело, по которому обвиняемыми в злоупотреблении и превышении служебными полномочиями проходит вся верхушка власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили во главе с ним, коллегия из трех судей рассматривает уже около девяти лет.
На заседании в Тбилисском городском суде по состоянию здоровья не смог присутствовать осужденный за другие преступления экс-президент. Саакашвили дистанционно включился из клиники "Вивамеди", где он находится с мая прошлого года, однако из-за технических неполадок его выступление несколько раз прерывалось.
"Мы не удивляемся созданию препятствий, барьеров и преград со стороны пенитенциарной службы. Сейчас был наглядный пример того, как можно помешать человеку в выступлении, они фактически по фрагментам заставили слушать речь Михаила Саакашвили. Это безответственность "Вивамеди" и пенитенциарной службы", – заявил адвокат Бека Басилашвили.
На судебном заседание сторона обвинения представила видеозапись разгона протестующих 7 ноября. Однако защитники интересов Саакашвили утверждают, что системного насилия нет на упомянутых кадрах.
"Мы потребовали повторного допроса свидетелей, и они повторно показали видеозаписи... На этих кадрах видно, что разгон митинга произошел с использованием водометов, также были задействованы силы полиции, возможно, в отдельных случаях кто-то применил чрезмерную силу, но системного насилия не наблюдается", – заявил Басилашвили.
Помимо Саакашвили по указанному делу также проходят экс-министр юстиции Зураб Адеишвили и экс-министру обороны Давид Кезерашвили, а также экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и экс-глава МВД Вано Мерабишвили – оба находятся на свободе под залог.
Следующее заседание суда назначено на 27 октября.
Детали дела
Саакашвили и его соратники – Адеишвили, Кезерашвили, экс-глава МВД Вано Мерабишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава – обвиняются в служебных преступлениях по различным эпизодам, касающихся событий 7 ноября 2007 года.
Дело касается массового разгона митингующих 7 ноября 2007 года, разгрома телекомпании "Имеди" и завладения преступным путем имуществом Аркадия (Бадри) Патаркацишвили.
По версии следствия, 4 ноября 2007 года по заданию Михаила Саакашвили в здании МВД в кабинете Мерабишвили прошло чрезвычайное совещание, на котором присутствовали Адеишвили, Кезерашвили, Угулава, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и губернаторы.
На совещании было принято решение о создании списков участников акции, в отношении которых должно было быть осуществлено запугивание, физическое и психологическое давление, избиение людей и аресты разными методами, в том числе и путем подбрасывания наркотиков.
Задание, данное Мерабишвили на совещании, о запугивании людей, избиении и арестах, было приведено в исполнение 7 ноября 2007 года, когда был издан приказ о разгоне акции.
Прокуратура утверждает, что на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов был осуществлен разгон митингующих, было незаконно использовано нелетальное оружие (резиновые пули), беспощадно были избиты сотни людей, в том числе Народный защитник, члены различных политических партий и журналисты.
В тот же день в соответствии с намеченным планом в здании телекомпании "Имеди" без всяческого правового основания абсолютно незаконно ворвался отряд специального назначения МВД Грузии, который разгромил аппаратуру прямого включения, отключил вещание телекомпании "Имеди", а сотрудников "Теле-Имеди" выгнали из здания, избивая.
После этого по приказу главы государства Михаила Саакашвили и при непосредственном вмешательстве высокопоставленных чиновников, в том числе Гиги Угулава, Давида Кезерашвили и других, в итоге у семьи Патаркацишвили путем давления и запугивания отобрали телекомпанию "Имеди", Руставский металлургический завод и Мтацминдский парк.
В отношении Саакашвили, Мерабишвили, Адеишвили, Кезерашвили и Угулава вынесено постановление об обвинении их в превышении служебных полномочий. В случае подтверждения вины им грозит от 5 до 8 лет.