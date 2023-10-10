https://sputnik-georgia.ru/20231010/lidery-gruzinskoy-mechty-o-zamechaniya-venetsianskoy-komissii-283174711.html

Лидеры "Грузинской мечты" о замечаниях Венецианской комиссии

Лидеры "Грузинской мечты" о замечаниях Венецианской комиссии

Парламент Грузии продолжит консультации с Европейской комиссией и готов принять во внимание все рекомендации, которые будут четко определены, заявил депутат 10.10.2023, Sputnik Грузия

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венецианская комиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

судебная реформа

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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. "К замечаниям Венецианской комиссии мы относимся серьезно, с большим интересом и вниманием", – заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. Венецианская комиссия представила заключение о законопроектах в рамках судебной реформя, согласно которому из пяти ключевых ее рекомендаций Грузия выполнила одну полностью, две – частично, а две не выполнила вовсе. При этом он подчеркнул полную независимость судебной системы Грузии. "Сегодня судебная система несравнимо независима, это видно по всем данным, как по международным индикаторам, так и по текущей статистике, где существует баланс в выигранных тяжбах между гражданами и государством, где решения, принимаемые грузинским судом, во всех резонансных случаях были практически подтверждены Европейским судом по правам человека", – сказал Талаквадзе. А вот председатель юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили отметил, что власти учтут все аргументированные рекомендации. Венецианская комиссия оценила проведенную в Грузии судебную реформу >>"Мы говорили и говорим, что учтем все рекомендации, подготовленные на основе юридической аргументации и в соответствии с лучшими практиками стран-членов ЕС. Мы следуем этому принципу до конца", – сказал Оханашвили. При этом он назвал рекомендацию Венецианской комиссии по поводу реформы Высшего совета юстиции непонятной. "Что касается фундаментальной реформы Совета, у нас было много консультаций по этому поводу. Я не услышал аргументированного ответа, почему мы должны проводить фундаментальную реформу или что такое фундаментальная реформа. В 2017-2018 годах та же Венецианская комиссия написала заключение относительно модели совета в Конституции Грузии и Органическом законе "Об общих судах", где говорит, что состав, структура и юридические полномочия Совета, которыми оно обладает, приветствуются и в основном соответствуют международным стандартам", – сказал Оханашвили. Судебная реформа – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №3 >>Парламент Грузии продолжит консультации с Европейской комиссией и готов принять во внимание все рекомендации, которые будут четко определены, добавил он. Венецианская комиссия одной из ключевых рекомендаций назвала реформу Высшего совета юстиции для повышения доверия общества. Кроме того, комиссия рекомендует сократить полномочия совета. При этом комиссия положительно оценила выполнение рекомендации о процедуре освобождения судей с должностей. Страсти вокруг Высшего совета юстиции Грузии – оппозиция отказалась от консультаций >>Что касается рекомендации об ограничении оснований дисциплинарной ответственности судьи, исходя из нарушения судьей принципа "политической нейтральности", по мнению Венецианской комиссии, она выполнена частично, но если будут приняты представленные поправки от сентября 2023 года, они в достаточной степени учтут рекомендации. А вот в отношении рекомендации повышения обязательности выполнения решений Верховного суда, комиссия рекомендует внести дальнейшие поправки, чтобы прямо указать, что Высший совет юстиции должен выполнять решения Верховного суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, анри оханашвили, венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, судебная реформа