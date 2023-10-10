https://sputnik-georgia.ru/20231010/ottok-kadrov-v-natsbanke-gruzii-prodolzhaetsya--post-pokinula-glava-yuridicheskogo-otdela-283169753.html

Отток кадров из Нацбанка Грузии продолжается – пост покидает глава юридического отдела

Отток кадров из Нацбанка Грузии продолжается – пост покидает глава юридического отдела

В сентябре 2023 года три вице-президента Нацбанка объявили, что покидают должности 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T18:40+0400

2023-10-10T18:40+0400

2023-10-10T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Глава отдела юридического департамента и сближения с законодательством ЕС Национального банка Грузии Тамар Кусикашвили покидает свой пост, сообщает телеканал "Формула". В сентябре 2023 года три вице-президента Нацбанка объявили, что покидают должности после решения регулятора отменить заморозку счетов бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, который попал под санкции США. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который распространял "пагубное влияние" России на Грузию. "Решение принято, о причинах не желаю говорить", – заявила Кусикашвили. Скандал вокруг Нацбанка Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами. В тот же день лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили Нацбанку о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. Решение Нацбанка Грузии по санкциям обсудили глава регулятора и посол ЕС >>На второй день, 19 сентября, и. о. главы Нацбанка Натия Турнава подписала приказ об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны. Санкции в отношении физических и юридических лиц будут применяться лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. Нацбанк подчеркнул, что финансовые институты Грузии по указанию регулятора полностью соблюдают санкции США, Евросоюза и Великобритании против России, и что страна никогда не была и не станет местом обхода этих санкций. При этом Нацбанк отметил, что каждого гражданина Грузии защищает Конституция страны, и регулятор действует согласно главному закону страны. Регулятор не нуждается в ничьих указаниях – и. о. президента Нацбанка Грузии >>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение от 19 сентября единолично приняла и. о. главы регулятора Натия Турнава, не согласовав вопрос с членами Совета Нацбанка. По ее словам, это недостойное поведение и Турнава следует подать в отставку. Президент выразила сожаление, что в свое время представила кандидатуру Турнава в Совет Нацбанка на утверждение парламента. Турнава в свою очередь заявила, что решение Нацбанка от 19 сентября полностью соответствует Конституции Грузии и отныне права граждан страны будут лучше защищены даже в условиях влияния международных санкционных режимов. Призыв президента Грузии об отставке Турнава расценила как оказание давления на нее. По ее словам, трое членов Совета Нацбанка подали в отставку именно на фоне давления со стороны оппонентов властей. Нацбанк Грузии обеспечивает соблюдение международных санкций – глава регулятора >>Между тем решение регулятора и отставка членов Совета вызвали волнения в грузинской общественности – жители страны опасаются обвала лари и в целом банковской системы страны. Часть оппозиции выразила опасения девальвации, как это было в начале 1990-х годов, когда национальной валютой был купон. Эти негативные настроения привели к краткосрочному обесцениванию нацвалюты на 1,6% во второй половине сентября, но затем лари вновь начал укрепляться. Для стабилизации курса регулятору пришлось продать более 100 миллионов долларов на валютных аукционах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, натия турнава, отар парцхаладзе, антироссийские санкции