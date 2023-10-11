https://sputnik-georgia.ru/20231011/283189010.html

Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться

Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться

При нападении ХАМАС на Израиль был продемонстрирован впечатляющий ассортимент вооружений — автоматы и полуавтоматы, гранатометы, ПТРК, разнообразные дроны 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T15:28+0400

2023-10-11T15:28+0400

2023-10-11T15:28+0400

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Одних ракет за три дня запустили по Израилю около пяти тысяч штук. Невольно возникает вопрос — откуда дровишки? В смысле, оружие.Сын Дональда Трампа обратил внимание на то, что автоматы палестинцев похожи не на традиционные для Ближнего Востока калашниковы, а на американские М4. Конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин потребовала от Пентагона срочно расследовать, как американское оружие появилось у хамасовцев.Расследования, конечно, нужны — изучением связей украинских оружейных баронов и их американских поставщиков вполне могли бы заняться международные организации — но, по сути, все это секрет Полишинеля.Убегая из Афганистана, американцы побросали там вооружений на миллиарды долларов, включая танки и вертолеты. С 2021 года все это рассредоточивается по региону. К пороховой бочке под названием "Ближний Восток" словно специально подвели фитилек запала.Уже тогда, задолго до начала СВО, американцы бесконтрольно накачивали вооружениями Украину, создав в итоге крупнейший хаб по нелегальной трансграничной торговле оружием. Через Черное море в Средиземное путь короткий — и вот уже это оружие находит применение на Ближнем Востоке.Все это прекрасно понимали в самом Израиле и даже делились озабоченностями с американскими друзьями. В июне офицер Армии обороны Израиля на условиях анонимности, "учитывая особую деликатность темы", дал интервью журналистам Newsweek.США переключится с Украины на Израиль: эксперт о вспыхнувшей войне на Ближнем Востоке>>"Жадность мотивировала проукраинские подразделения заниматься контрабандой оружия, — отметил израильский военный. — Нас очень беспокоит то, что все эти вооружения могут попасть в руки группировок "Хезболла" и ХАМАС.Все это выглядит предельно некрасиво. Получается, что администрация Байдена, несмотря на многочисленные предупреждения, наплевала на безопасность своего ближайшего и преданнейшего союзника на Ближнем Востоке. Из американского оружия, извилистыми путями попавшего в сектор Газа, только что убили множество израильских военных и мирных жителей, женщин и детей. Кровь этих людей — на высохших, в старческой "гречке" руках Джо Байдена. Это предательство, если называть вещи своими именами.Республиканцы уже используют это как козырь в предвыборной борьбе, что тоже, конечно, выглядит крайне цинично. Тела жертв еще не успели остыть, а на них уже набирают политические очки.Демократы пытаются оправдываться. Они сразу нашли иранский след и заодно переложили вину на Россию. Якобы это российские военные передают затрофеенное американское оружие Тегерану, а тот уже пересылает его бойцам ХАМАС."Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю>>Однако Иран официально заявил, что никакой поддержки палестинской группировке не оказывает. Непонятно также, зачем российским военным отдавать вооружения, если у них идет активная фаза СВО и оружие нужно им самим. Никаких доказательств "партнеры", естественно не предъявляют: только highly likely — все как мы любим.В самих США никто в иранский след толком не верит, зато предательство демократов видят все и несут Белый дом по кочкам. "Байден предал Израиль, — чеканит Дональд Трамп. — Я просто не понимаю, как евреи или те, кто любит Израиль — а протестанты, если честно, любят Израиль, — могут сегодня голосовать за демократов".Уникальное положение Израиля на Ближнем Востоке было обусловлено тем, что за его спиной всегда маячил старший брат — США. Ну как в дворовых разборках говорят хулиганам: "Я сейчас брата наберу, он придет и вам всем наваляет". Но сейчас в этой давно испытанной схеме что-то пошло не так. Брат не просто не пришел, он еще и нашел общий язык с хулиганами.Европейцам стоит внимательно присмотреться к этому кейсу. Пока что они уговаривают себя, что это Россия во всем виновата — даже в обострении палестино-израильского конфликта. Ну мы к этому уже привыкли: "Что, часовню тоже я?"Три горячие линии работают круглосуточно в дипмиссии Грузии в Израиле – посол>>Знаете, как они доказывают связь атаки ХАМАС и России? Ну ведь все началось 7 октября — в день рождения Путина. Гениально, правда? Ничего, что это была 50-летняя годовщина войны Судного дня, которая стала незаживающей раной и для палестинцев, и для израильтян. Главное, найти русский след.Но ведь если говорить серьезно, то перевезти контрабандой оружие с Украины в Западную Европу еще проще, чем на Ближний Восток. У него найдется немало потребителей — радикальных исламистов, радикальных неофашистов, да и просто преступных банд, которые рады поживиться на любом гражданском конфликте.Обеднение ЕС ведет к разрушению социального государства. Пособия, за которыми в Европу ехали миллионы мигрантов, в один прекрасный день могут отменить или обесценить. Ну и что тогда будут делать толпы этих людей, которым нечем станет кормить своих жен и детей? Обычно массовые выступления в Европе с показательной жестокостью разгоняют силовики. Но что если у протестантов на этот раз окажется огнестрельное оружие в количестве?Европейцы боятся посмотреть в глаза правде: контрабандные американские стволы вполне могут оказаться на их территории, а ружье из первого акта всегда стреляет в третьем — это не в ГРУ придумали, это русский классик отметил. В случае полномасштабного гражданского конфликта в Европе США с удовольствием будут поставлять оружие всем сторонам, но даже не подумают вмешаться, чтобы защитить законные правительства.Будет какая-то высшая справедливость, если западное оружие, поставлявшееся, чтобы убивать русских, вернется к своим хозяевам и будет обращено против них. В Вашингтоне же сделают вид, что ничего не происходит. У них такой стиль общения с союзниками: это бизнес, ничего личного. Израиль не даст соврать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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