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Дело о готовящемся в Грузии госперевороте - СГБ продолжает опрос свидетелей

Дело о готовящемся в Грузии госперевороте - СГБ продолжает опрос свидетелей

Незадолго до опроса Гига Бекаури рассказал СМИ, что присутствовал на семинаре представителей сербского Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий... 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T02:01+0400

2023-10-12T02:01+0400

2023-10-12T02:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии опросила представителя неправительственной организации "Гильдия - Независимые профсоюзы в сферах культуры и СМИ" Гигу Бекаури в рамках дела о готовящемся государственном перевороте, сообщает телеканал "Рустави 2". Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Бекаури дал показания в присутствии судьи магистра. Опрос проходил в закрытом режиме и после Бекаури не дал комментария для СМИ, так как дал подписку о неразглашении. Незадолго до опроса Бекаури рассказал СМИ, что в качестве наблюдателя присутствовал на семинаре, который проводили в Грузии представители сербского неправительственного образовательного учреждения Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS). По словам Бекаури, он помогал в подборе участников тренинга. Обвинения, выдвинутые против организаторов тренинга, он назвал манипуляцией, и что ничего такого, о чем говорит следствие, не было. Дело о госперевороте в Грузии: в "Мечте" не исключают причастности политиков>>В СГБ утверждает, что истинная цель граждан Сербии, которые прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению Агентства США по международному развитию (USAID) для проведения тренинга, – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в Грузии. В присутствии судей-магистров уже опросили представителей USAID и граждан Сербии, которые являются членами CANVAS. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. На этот раз сотрудничество с CANVAS предполагает оказание помощи представителям сфер культуры и искусства в адвокатировании независимости институтов культуры и искусства. Кроме того, CANVAS категорически опроверг обвинения СГБ Грузии в том, что он способствует насильственным беспорядкам в Грузии. В официальном заявлении организации говорится, что все ее программы и тренинги, проводимые более чем в 50 странах, основаны на учебной программе по ненасильственной борьбе, которая общедоступна в Интернете. "Мы принимаем незамедлительные меры" – депутат об ужесточении закона об акциях в Грузии>>Проведенный в Тбилиси тренинг был направлен на поддержку организаций гражданского общества в Грузии и снабжение их инструментами и знаниями об общественных организациях и позитивной социальной защите перемен, пояснили в CANVAS. Расследование СГБ Грузии По данным СГБ Грузии, большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. Гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран, заявили в СГБ. Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". Власти Грузии не допустят беспорядков и революции – Кобахидзе на заявление Госдепа США>>Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Заговорщики, готовящиеся к свержению государственной власти, рассчитывают на то, что заключение Еврокомиссии по Грузии касательно статуса кандидата в ЕС будет отрицательным, и что они воспользовавшись имеющимися в их распоряжении информационными сетями и с использованием искусственно навешенного на правительство ярлыка "пророссийскости" создадут благодатную почву для поднятия волнений в обществе и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Для подготовки молодежных групп для вовлечения их в революционный сценарий используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", заявили в СГБ. В СГБ отметили, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Вышеуказанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Мдинарадзе обвинил оппозицию в желании стать пособниками подрыва людей в палатках>>Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану" на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке планируется закладка и приведение в действие взрывного устройства, чтобы жертвы были как среди участников акции, так и полиции, заявили в СГБ. По данным следствия, в случае осуществления теракта, деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отметили, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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