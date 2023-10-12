https://sputnik-georgia.ru/20231012/esche-odin-kvaratskheliya-budet-igrat-v-evrope-283222729.html
Еще один Кварацхелия будет играть в Европе
Еще один Кварацхелия будет играть в Европе
Внимание руководства "Валенсии" привлекли и братья мальчика, которые также играют в футбол 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T17:58+0400
2023-10-12T17:58+0400
2023-10-12T18:12+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Испанская "Валенсия" подписала контракт с 8-летним футболистом из Грузии Андрией Кварацхелия, сообщает Первый канал. Однофамилец 8-летнего таланта Хвича Кварацхелия год назад растопил сердца итальянских болельщиков, перейдя в неапольский "Наполи" из батумского "Динамо". Хвича стал первым представителем фамилии Кварацхелия, который играет в футбольном чемпионате топ-стран. Андриа, которому не так давно исполнилось восемь лет, уже несколько лет живет с семьей в Испании и тренировался в футбольной академии "380". В составе этого клуба Андриа стал лучшим игроком турнира "Катифа 2023 года". После этого юное дарование заметило руководство "летучих мышей" и его зачислили в молодежную команду "Валенсии. Кому достанется "Золотой мяч" – мнение Хвичи Кварацхелия >>Внимание руководства "Валенсии" привлекли и братья мальчика, которые также играют в футбол. А вот первым грузином, который оформил контракт с испанским клубом "Валенсия", стал основной вратарь футбольной сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Мамардашвили перешел в испанский клуб летом 2021 года на правах аренды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, испания, футбол
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, испания, футбол
Еще один Кварацхелия будет играть в Европе
17:58 12.10.2023 (обновлено: 18:12 12.10.2023)
Внимание руководства "Валенсии" привлекли и братья мальчика, которые также играют в футбол
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Испанская "Валенсия" подписала контракт с 8-летним футболистом из Грузии Андрией Кварацхелия, сообщает Первый канал.
Однофамилец 8-летнего таланта Хвича Кварацхелия год назад растопил сердца итальянских болельщиков, перейдя в неапольский "Наполи" из батумского "Динамо". Хвича стал первым представителем фамилии Кварацхелия, который играет в футбольном чемпионате топ-стран.
Андриа, которому не так давно исполнилось восемь лет, уже несколько лет живет с семьей в Испании и тренировался в футбольной академии "380". В составе этого клуба Андриа стал лучшим игроком турнира "Катифа 2023 года". После этого юное дарование заметило руководство "летучих мышей" и его зачислили в молодежную команду "Валенсии.
Внимание руководства "Валенсии" привлекли и братья мальчика, которые также играют в футбол.
А вот первым грузином, который оформил контракт с испанским клубом "Валенсия", стал основной вратарь футбольной сборной Грузии Георгий Мамардашвили.
Мамардашвили перешел в испанский клуб летом 2021 года на правах аренды.