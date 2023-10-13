https://sputnik-georgia.ru/20231013/memorialnaya-komnata-i-mavzoley-v-mechte-otsenili-obschestvennuyu-priemnuyu-saakashvili-283247234.html

Мемориальная комната и мавзолей: в "Мечте" оценили общественную приемную Саакашвили

Мемориальная комната и мавзолей: в "Мечте" оценили общественную приемную Саакашвили

В общественной приемной среди прочего выставлены личные вещи Саакашвили, в том числе одежда и обувь 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T16:33+0400

2023-10-13T16:33+0400

2023-10-13T16:35+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Мемориальной комнаты живого человека в Грузии не было со времен советского вождя Иосифа Сталина, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили, комментируя открытие общественной приемной экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Общественная приемная осужденного экс-президента открылась 11 октября в офисе крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", которую в свое время основал Саакашвили. Руководит приемной член "Нацдвижения" Софо Джапаридзе. В общественной приемной среди прочего выставлены личные вещи Саакашвили, в том числе одежда и обувь. Сам экс-президент заявил, что офис будет открыт для всех людей, которым важно европейское будущее Грузии. Здесь каждый желающий может написать письмо Саакашвили, который с мая прошлого года находится в клинике "Вивамеди". А вместо почтового ящика письма будут бросать прямо в избирательную урну. По словам депутата от общественного движения "Сила народа" Гурама Мачарашвили, Саакашвили не может смириться с реальностью, что не может выйти из тюрьмы. Ему не помогли ни голодовка, ни новый председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили, который, по словам депутата, "не смог спасти его штурмом". План Саакашвили провалился – спикер парламента Грузии>>"Теперь им остается лишь заниматься спиритизмом – они оставили тело в "Вивамеди" и открыли комнату-мавзолей. Многие люди будут ходить в эту комнату-мавзолей, и тогда Саакашвили в "Вивамеди" будут завидовать и осуждать находящегося в мавзолее Саакашвили", – сказал Мачарашвили. О своем решении вернуться в политику Саакашвили заявил в середине июня, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Однако исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе ранее заявил, что без гражданства Грузии Саакашвили не может вернуться в грузинскую политику. Грузинское гражданство Саакашвили утратил в 2015 году по причине получения украинского. Спустя два года в 2017 году экс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Объяснил он это тем, что политик скрыл при получении украинского паспорта, что в Грузии против него заведены уголовные дела. Тогда же бывший президент Грузии стал лицом без гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году вскоре после своего избрания вернул гражданство Саакашвили. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Парламент Грузии ужесточил правила на акциях протеста – что изменилось>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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