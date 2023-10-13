https://sputnik-georgia.ru/20231013/novyy-posol-ssha-v-gruzii-v-mechte-nadeyutsya-na-radikalnye-izmeneniya-283241000.html

Тбилиси надеется на "радикальные изменения" с новым послом США

Тбилиси надеется на "радикальные изменения" с новым послом США

В правящей партии открыты для консультаций и сотрудничества с новым американским послом, подчеркнул Кобахидзе 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T12:35+0400

2023-10-13T12:35+0400

2023-10-13T12:57+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе надеется, что новый посол США в Грузии Робин Данниган радикально изменит подходы посольства.Новый посол США в Грузии Робин Данниган, которая заменила на этой должности Келли Дегнан, прибыла в Грузию в четверг. Накануне дипломат передала верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили и их копии главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили. На вопрос, собирается ли он встретиться с новым послом, председатель правящей партии ответил, что команда "Грузинской мечты" полностью открыта для консультаций и партнерства. По словам Кобахидзе, общественность знает о причинах, по которым у правящей партии были критические замечания по поводу деятельности посольства при Келли Дегнан. Лидер "Грузинской мечты" выразил надежду, что новый посол будет действовать иначе."У нас были серьезные критические замечания по поводу деятельности предыдущего посла, деятельности посольства, и мы видим "хвосты" этого. То же самое последнее заявление посольства относительно тренингов, финансируемых USAID, которое абсолютно непонятно", – заявил Кобахидзе. Дегнан уходит, скандалы остаются: глава МИД Грузии провел прощальную встречу с послом США >>По словам Кобахидзе, речь шла непосредственно о смене власти насильственным путем, а в это время в заявлении посольства говорилось о родителях детей с онкологическим заболеванием. "Это заявление было циничным. Я надеюсь, что все это изменится при новом после", – заявил Кобахидзе. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. В СГБ утверждают, что истинная цель граждан Сербии, которые прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению Агентства США по международному развитию (USAID) для проведения тренинга, – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в Грузии. Новый посол США в Грузии приступила к работе>>В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. На этот раз сотрудничество с CANVAS предполагает оказание помощи представителям сфер культуры и искусства в адвокатировании независимости институтов культуры и искусства. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Данниган на должность посла в Грузии 14 января 2023 года. Сенат США официально утвердил Робин Данниган в качестве нового посла в Грузии в конце июля 2023 года. Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии. С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года. Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре. Что касается предшественницы Данниган, то Келли Дегнан была официально назначена на должность посла США в Грузии в конце 2019 года. К выполнению своих обязанностей Дегнан приступила в январе 2020 года. До этого Дегнан занимала должность заместителя посла США в Италии. Она также была заместителем в американской дипломатической миссии в Косово. Скандалы с ДегнанДипломатическая деятельность Дегнан в Грузии связана не с одним скандалом. Большинство из них связаны с новым общественным движением "Сила народа", которое появилось в августе 2022 года.Новое общественное движение было укомплектовано из бывших депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Созара Субари, Дмитрия Хундадзе, Михаила Кавелашвили и Гурама Мачарашвили."Сила народа" начало свою деятельность с критических писем и заявлений в адрес посла США. Первое громкое обвинение было сделано еще до официального появления движения в июле 2022 года о якобы давлении на основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзину Иванишвили со стороны Келли Дегнан.Дегнан уходит, скандалы остаются: глава МИД Грузии провел прощальную встречу с послом США >>По словам лидеров "Силы народа", после начала конфликта на Украине посол встречалась с Иванишвили и требовала от него, чтобы в Грузии открылся второй фронт.Дегнан обвинения опровергла и заявила, что с Иванишвили она давно не встречалась.В ответ основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили прервал долгое молчание. Он подтвердил информацию о том, что встречался с послом США после начала событий на Украине, и то, что Грузию пытаются втянуть в войну определенные силы.Вскоре после этого в адрес Дегнан прозвучали новые обвинения. На этот раз в давлении на судью Лашу Чхартишвили, который вынес обвинительный приговор гендиректору и основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.Грузинский народ не нуждается в опекуне – спикер парламента ответил на заявление посла США>>Последний скандал, связанный с Дегнан, касается ее интервью иностранному СМИ, где посол затронула вопрос системы электронных выборов, внедренной в Грузии.По ее словам, практика в США показала, что система не гарантирует, что все будет "чисто и честно", системой также можно манипулировать, если люди не понимают, как она работает.Заявление Дегнан раскритиковал член парламентского большинства Ираклий Заркуа, назвав дипломата вредителем. По словам Заркуа, Дегнан не состоялась как посол, а за время нахождения на посту она не учла, что была не представителем партии, а государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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