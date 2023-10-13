https://sputnik-georgia.ru/20231013/ubiystvo-14-letney-devochki-v-gruzii--politsiya-zaderzhivaet-rodstvennikov-283255408.html

Убийство 14-летней девочки в Грузии – полиция задерживает родственников

Убийство 14-летней девочки в Грузии – полиция задерживает родственников

Следствие установило, что обвиняемый в убийстве лишил незаконно свободы Айтадж Шахманову и привез ее в дом дяди, который знал о совершенном преступлении 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T21:49+0400

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кахети

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники полиции за несообщение о преступлении задержали дядю и двоюродного брата "мужа" 14-летней Айтадж Шахмановой, которая была убита в районе Сагареджо (регион Кахети) 6 октября, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии. Ранее полиция уже задержала "мужа" несовершеннолетней, 27-летннего А. С., по обвинению в похищении и умышленном убийстве девочки и ее мать и дядю, обвинив их в принуждении к браку и недонесении о преступлении. Все они помещены в заключение до вынесения приговора. Следствие установило, что обвиняемый в убийстве лишил незаконно свободы Айтадж Шахманову и привез ее в дом дяди, который знал о совершенном преступлении. Кроме того следствие выяснило, что о преступлении знал и двоюродный брат обвиняемого. Убийство 14-летней "замужней" девочки – "муж", мать и дядя жертвы отправлены за решетку >>Теперь и дяде, и двоюродному брату обвиняемого в убийстве грозит до 6 лет тюрьмы за несообщение о преступлении. Детали дела Проведенное МВД расследование установило, что летом 2023 года несовершеннолетняя Айтадж Шахманова была похищена в целях брака. Похититель отвез ее в село Ламбало и ограничил ее право на свободное передвижение. Несовершеннолетней удалось сбежать, связаться с матерью по чужому мобильному телефону и сообщить о своем похищении, о чем также стало известно дяде девочки. Мать и дядя несовершеннолетней, хотя и узнали о тяжком преступлении, совершенном в отношении 14-летней девочки, сочли, что у несовершеннолетней нет права свободного выражения воли и выбора. Родные девочки не сообщили о преступлении в правоохранительные органы и заставили ребенка жить с похитителем. Убийство 14-летней девочки – омбудсмен призвал власти Грузии не допускать ранние браки >>На суде выяснилось, что мать сама выбрала для дочери мужа, а после того как той удалось сбежать от похитителя, она вернула ее "мужу" и скрыла факт "замужества" своей дочери от педагогов школы, где училась девочка. Что касается 27-летнего А. С., обвиняемого в похищении и умышленном убийстве несовершеннолетней, он был задержан 10 октября, спустя несколько дней розыска. Мужчине предъявлены обвинения по трем статьям УК Грузии – "Умышленное убийство несовершеннолетнего члена семьи, совершенное по гендерному признаку", "Незаконное ношение огнестрельного оружия" и "Незаконное лишение свободы заведомо для виновного несовершеннолетнего". Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Убийство на востоке Грузии: погибла несовершеннолетняя девочка >>В настоящее время следствие устанавливает, совершал ли обвиняемый еще и преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а также других возможных соучастников преступления. По информации СМИ, девушка была похищена и находилась в незарегистрированном браке около двух месяцев. "Муж" застрелил несовершеннолетнюю после того, как она пыталась убежать от него в очередной раз. По словам матери покойной, прежде чем убить, он избил ее, привязав к дереву. По информации прокуратуры, на теле девочки было обнаружено пять огнестрельных ранений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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