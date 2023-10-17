https://sputnik-georgia.ru/20231017/shagi-prezidenta-napravleny-protiv-gruzii--kaladze-283384579.html

Шаги президента направлены против Грузии – Каладзе

Шаги президента направлены против Грузии – Каладзе

Президент, который не уважает свое государство, свой народ, Конституцию и закон, действительно заслуживает импичмента, заявил генсек правящей партии 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T21:22+0400

2023-10-17T21:22+0400

2023-10-17T21:22+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Предпринятые шаги, действия и заявления президента направлены против будущего Грузии, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе. Отношения между президентом и правящей партией накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. С парламентской трибуны она заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии. По словам Каладзе, когда президент нарушает Конституцию, это позор для человека, который должен первым защищать Конституцию. По мнению генсека, хотя президент и заслуживает импичмента, "Грузинская мечта" с самого начала объясняла, что это невозможно в силу конкретных обстоятельств. "Что касается импичмента, то с самого начала, когда председатель партии Ираклий Кобахидзе давал разъяснения по этому вопросу, было сказано, что довести импичмент до конца невозможно в силу ряда обстоятельств, однако президент, который не уважает свое государство, свой народ, Конституцию и закон, действительно заслуживает импичмента", – заявил Каладзе. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Мэр Тбилиси также отреагировал на заявление Саломе Зурабишвили о том, что "Грузинская мечта" закончилась и люди поддерживают президента Грузии. "Этот человек совершенно оторван от реальности, в общем, находится в иллюзиях. Она не понимает, как она стала президентом и кому обязана всем этим. Она понятия не имеет, что произошло во время президентских выборов и сегодня какой конкретно политик, политическая партия, кто, какую поддержку имеет", – заявил Каладзе. Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Премьер Грузии напомнил президенту о ее 1%-м рейтинге без поддержки "Грузинской мечты" >>Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. На суде защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Президент Грузии демонстративно нарушила закон – премьер о решении Конституционного суда>>Судейская коллегия большинством голосов сочла более аргументированными доводы "Грузинской мечты". Согласно решению Конституционного суда Грузии, президент 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента