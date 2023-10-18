https://sputnik-georgia.ru/20231018/rabota-v-gruzii-est-ne-khvataet-professionalov--ekspert-283389758.html

Работа в Грузии есть, не хватает профессионалов – эксперт

Работа в Грузии есть, не хватает профессионалов – эксперт

Безработица вызвана не отсутствием рабочих мест, наоборот, рабочих мест много, но квалифицированных специалистов мало, считает эксперт 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Рабочих мест в Грузии много, в отличие от профессиональных специалистов, заявил основатель Ассоциации частных колледжей Георгий Берая. Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2023 года составил 16,7%, то есть опустился на 1,4 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда он составлял 18,1%. За отчетный период число безработных снизилось на 14,6 тысячи человек, или 5,2%, по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 266,9 тысячи человек. Берая отметил, в Грузии 70% абитуриентов Грузии стремятся получить высшее образование в вузах, лишь 20-30% обращаются в профессиональные колледжи. По его словам, во всем мире происходит наоборот, и большая часть молодежи выбирают профобразование. "Поэтому со временем существующий баланс в Грузии должен быть нарушен, но естественно, а не искусственно. Нужно популяризовать профессиональное образование и профессии, преподаваемые в колледжах", – сказал он. "Не хватает специалистов" – в Грузии презентовали исследование рынка труда >>Профессий, которые можно освоить в колледжах, – до 200, и, как пояснил Берая, не все связаны с ремеслом. В перечень профессий входят бухгалтерия, программы здравоохранения, инженерия, архитектура, а также профессии, связанные с интеллектуальной деятельностью. Что касается важности сотрудничества с бизнес-сектором, то, как пояснил Берая, бизнес в Грузии ожидает от таких училищ квалифицированных кадров. Как ранее заявил министр образования Георгий Амилахвари, профессиональное образование станет обязательным для учеников выпускных классов (9-12 классы) в государственных школах Грузии. Учеба в школах Грузии длится 12 лет. Все обучение в школах Грузии делится на три ступени: начальная ступень – с первого по шестой класс, базовая – с седьмого по девятый класс, средняя – с десятого по 12 класс. Вместе со школьным аттестатом учащиеся получат и соответствующий документ о получении профобразования. Мир в Грузии принес новые рабочие места – депутат "Грузинской мечты" >>После того, как Грузия приняла новый закон "О профессиональном образовании" в 2018 году, в стране значительно развились разные направления профессионального образования. В 2022 году количество выпускников профучилищ составило 7,6 тысячи человек. Большинство из них выбрали такие образовательные программы, как инженерия, производство и строительство, бизнес-администрирование, право, здравоохранение, информационные технологии. Развитие профобразования Одним из ключевых направлений нового видения развития профобразования в Грузии является реализация государством профессиональных образовательных программ совместно с представителями бизнес-сектора. То есть государство вместе с частным сектором/работодателями будет инвестировать в профессиональное образование. Профобразование для старшеклассников вскоре станет обязательным в госшколах Грузии >>От инициативы ожидают, что она будет способствовать подготовке кадров, соответствующих рыночному спросу, что существенно повысит уровень занятости. Со стороны государства это инновационный подход, предложенный частному сектору с учетом лучших мировых практик. Министерство образования и науки Грузии в рамках нового видения развития профессионального образования планирует обновить квалификации, определить отраслевые приоритеты и обновить модель финансирования профессионального образования. Также будет начата работа на среднем уровне общего образования, чтобы максимально интегрировать профессиональное образование. Важные нововведения планируются и в направлении профессионального развития преподавателей профобразования, что предполагает организацию программ обмена и повышения их квалификации. Министерство приступит к реализации инициатив, предусмотренных видением, в этом году, в результате чего эффективность и привлекательность системы профессионального образования повысятся в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, образование в грузии, профколледжи, безработица