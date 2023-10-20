https://sputnik-georgia.ru/20231020/zhelaniya-ukrainy-protivorechat-zdravomu-smyslu--deputat-pravyaschey-partii-gruzii-283509289.html

Желания Украины противоречат здравому смыслу – депутат правящей партии Грузии

Желания Украины противоречат здравому смыслу – депутат правящей партии Грузии

Власти Грузия заявили, что будут руководствоваться прежде всего интересами общества, которому не нужна война 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T22:46+0400

2023-10-20T22:46+0400

2023-10-20T23:09+0400

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обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Заявления секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова о том, что Украина заинтересована в войне в Грузии, противоречат здравому смыслу, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если бы Грузия и Молдова начали конфликт с Россией, это бы помогло Украине. По его словам, после таких заявлений последние события в отношениях с Украиной, в том числе выдворение посла Грузии из Киева, все встало на свои места. "Теперь расставьте все на свои места, почему посла вызвали без причины, а нашего посла выслали. Почему поддержали Саакашвили и отправили его "бандеролью" в Грузию. В этом весь смысл. Почему и когда началась конфронтация с Украиной, всем понятно. Мы остаемся в режиме односторонней дружбы", – заявил Сарджвеладзе. Ранее Данилов уже призывал Грузию открыть "второй фронт". Ребенок со спичками – Кобахидзе оценил поступки президента Грузии, связанные с Украиной >>Власти заявили, что будут руководствоваться прежде всего интересами общества, которому не нужна война. Кроме того, власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. У Украины нет права говорить с Грузией с высоты морального пьедестала – спикер парламента>>Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года. Украина стала убежищем преступников – реакция на заявление СГБ о госперевороте в Грузии >>Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля уже 2023 года призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над экс-президентом Грузии и гражданином Украины Михаилом Саакашвили, отбывающим в Грузии срок за должностные преступления, и передать его Украине. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. На данный момент посол Грузии в Украине продолжает работать из Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, владимир зеленский, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, обострение ситуации вокруг украины