https://sputnik-georgia.ru/20231030/krupnaya-britanskaya-kompaniya-zainteresovana-investitsiyami-v-gruziyu-283793122.html

Крупная британская компания заинтересована инвестициями в Грузию

Крупная британская компания заинтересована инвестициями в Грузию

В отличие от Великобритании, Польши и Египта, процесс регистрации бизнеса в Грузии достаточно прост, заявил инвестор 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T17:25+0400

2023-10-30T17:25+0400

2023-10-30T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Британская компания Hives CX, специализирующаяся на аутсорсинге бизнес-процессов (BPO), осуществит инвестиции в Грузии при поддержке государственного агентства "Производи в Грузии", сообщает телеканал "Имеди". Компания будет инвестировать в сферу удаленной доставки бизнес-процессов (BPO) и будет работать в направлении удаленной доставки ИТ-услуг и программного обеспечения. По словам директора компании, он заинтересовался инвестированием в Грузию после того, как полгода назад посетил страну вместе с представителями других международных компаний сектора BPO по приглашению агентства и ознакомился с инвестиционными возможностями страны на месте. Предприниматель отметил, что индустрия BPO – это отрасль, основанная на человеческом капитале и навыках, поэтому на его решение повлияли талантливые люди в Грузии и их навыки. Во второй раз бизнесмен посетил Грузию на прошлой неделе на отраслевом саммите BPO, организованном агентством "Производи в Грузии", в котором приняли участие до 15 международных компаний из США, Канады, Австралии, Великобритании, Польши, Индии, Колумбии и Швейцарии. Госпрограмма "Производи в Грузии" будет финансировать и сектор энергетики >>В рамках саммита гости провели встречи с представителями как частного, так и государственного сектора, бизнес-ассоциаций, международных организаций и иностранных компаний, работающих в Грузии. Мероприятие проводилось в Грузии во второй раз, и его целью было продвижение Грузии как направления для инвестиций. Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программы "Производи в Грузии" помогли создать 60 тысяч новых рабочих мест>>Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогрантах, которые касаются более 300 видов деятельности. Со дня существования программы индустриальным компонентом и кредитно-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, в сумме воспользовались 1,4 тысячи бизнесменов. Инвестиции в Грузию Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию первом полугодии 2023 года вырос на 10,8% по сравнению с январем-июнем 2022 года и составил до 1,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Нацбанк Грузии ознакомил крупных инвесторов с инвестиционной средой в стране >>Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиарда долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, инвестиции, производи в грузии