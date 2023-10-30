https://sputnik-georgia.ru/20231030/lozh-i-popytka-diskreditatsii--v-cartu-group-otvetili-na-obvineniya-v-adres-ivanishvili-283796248.html

Ложь и попытка дискредитации – в Cartu Group ответили на обвинения в адрес Иванишвили

Ложь и попытка дискредитации – в Cartu Group ответили на обвинения в адрес Иванишвили

Новая кампания по дезинформации является очередной, неудачной и беспомощной попыткой дискредитировать Иванишвили, говорится в заявлении Cartu Group 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T18:59+0400

2023-10-30T18:59+0400

2023-10-30T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Информация, распространенная крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" и контролируемыми ею СМИ, является безответственной и ложной и нацелена на дискредитацию основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили, говорится в заявление Cartu Group, принадлежащей бизнесмену. Передача "Суббота Нодара Меладзе", которая вышла в эфир оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", подготовила сюжет, где речь идет об отношении Иванишвили к попаданию под санкции США в апреле 2023 года кипрского юриста Христодулоса Вассилиадеса. Как разъяснили в Cartu Group, Вассилиадес оказывал юридические и регистрационные услуги компании Иванишвили Krista через свою компанию Ledra. "Этот человек предоставлял аналогичные услуги тысячам бизнес-субъектам, действующим в разных частях мира, через свои собственные компании", – говорится в заявление. В Cartu Group также указали, что согласно информации, опубликованной министерством финансов США, причиной введения санкций против Вассилиадеса стала его связь с российским бизнесменом Алишером Усмановым. Заговор против Грузии и атака на Иванишвили – Вольский о политических интересах оппозиции >>В списке министерства финансов США перечислены все компании и частные лица, на которые были наложены санкции, включая компанию Вассилиадеса Ledra. "Что касается Бидзины Иванишвили и связанных с ним компаний, то он не упоминается в списке лиц, попавших под санкции, безусловно, из-за отсутствия связи с лицами, попавшими под санкции. Несмотря на это, телеканал " ТВ Пирвели" подготовил сюжет в передаче "Суббота Нодара Меладзе", где Бидзина Иванишвили и связанные с ним компании представлены как лица, попавшие под санкции", – отмечено в заявлении. В той же программе адвокат Бидзины Иванишвили Лаша Каландадзе заявил, что Ledra оказывала юридические услуги только компании Krista. В заявлении также подчеркнули, что абсурдно связывать передачу активов "Агро карту" с попавшим под санкции Вассилиадесом. Как разъяснили в Cartu Group, "Агро карту" – это компания, которая реализовала уникальный проект Научно-исследовательского центра Джигаура и безвозмездно передала его государству. Сегодня "Агро карту" выполняет еще одну уникальную работу, которая подразумевает спасение птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и их последующий выпуск в природу. "В 2021 году компания Krista передала свою долю в "Агро карту" Екатерине Хведелидзе (жена Иванишвили – ред) за два года до введения санкций против Ledra. Несмотря на это, клеветнические СМИ преподносят этот факт так, будто это имело какую-то связь с санкциями", – говорится в заявлении. Иванишвили санкциями не запугать – лидер "Грузинской мечты">>При этом в Cartu Group подчеркнули, что Иванишвили де-факто и так уже долгое время находится под финансовыми санкциями и "никакой шантаж не может повлиять на него". Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили, который был премьером Грузии в 2012-2013 гг., управляет страной, а вся верхушка власти – его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России, за что против него следует ввести санкции. Между тем, власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной. Иванишвили уже много лет судится с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse. Глобальный судебный процесс был запущен в 2016 году, после того как годом ранее Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы вследствие мошенничества. Иванишвили vs Credit Suisse – экс-премьеру Грузии вновь вставляют палки в колеса >>С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж. В конце июня 2023 года апелляционный суд Бермудских Островов оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал дочку крупнейшего швейцарского банка, страховую компанию Credit Suisse Life (Bermuda) выплатить экс-премьеру Грузии, основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили 607 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, единое национальное движение, фонд "карту", компания "карту групп"