https://sputnik-georgia.ru/20231030/osnovnye-tendentsii-v-ekonomike-gruzii--otchet-natsbanka-283768502.html

Основные тенденции в экономике Грузии – отчет Нацбанка

Основные тенденции в экономике Грузии – отчет Нацбанка

В краткосрочной перспективе инфляция останется ниже целевого уровня в 3%, хотя выше ожидаемого уровня – прогнозирует Нацбанк 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T09:01+0400

2023-10-30T09:01+0400

2023-10-30T09:04+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В стране сохраняются высокие инфляционные риски, хотя экономика Грузии продолжает расти, говорится в "Отчете о денежно-кредитной политике" Нацбанка Грузии. Нацбанк Грузии принял решение не снижать ставку рефинансирования в октябре и оставил ее на уровне 10%, объяснив это инфляционными рисками. Уровень инфляции вызван ослаблением давления на цены, возникшего в результате пандемии и конфликта на Украине. В то же время жесткая денежно-кредитная политика Национального банка обеспечивает снижение инфляции. Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне >>Однако при этом Нацбанк отмечает, что острая геополитическая ситуация создает нестабильную обстановку в мире и дополнительную неопределенность вокруг прогноза инфляции. В этом контексте регулятор указывает на новый фактор геополитической нестабильности в виде продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Согласно базовому прогнозу, в краткосрочной перспективе инфляция останется ниже целевого уровня в 3%, хотя выше ожидаемого уровня. Правительство берет инфляцию под контроль – премьер >>В частности, по итогам года уровень инфляции в среднем увеличится до 1%, а в следующем году, отчасти с учетом базового эффекта, превысит целевой уровень и стабилизируется на уровне 3% лишь ко второй половине 2023 года. Что касается роста экономики, Нацбанк отмечает, что в первой половине 2023 года высокие темпы роста экономики были во многом обусловлены сильным притоком иностранных инвестиций. Вклад чистого экспорта за счет базового эффекта снизился по сравнению с прошлым годом, но продолжил расти во втором квартале. Приоритеты развития Грузии для роста экономики – что обсуждали на форуме в Тбилиси >>С точки зрения экономической активности, реальный ВВП, по прогнозу Нацбанка, вырастет на 6% в 2023 году и на 5% – в 2024 году. Одним из основных факторов, способствующих экономическому росту, является более быстрое, чем ожидалось, восстановление потенциала экономики в постпандемический период, что стимулируется повышением производительности факторов производства и инвестиций в текущий период.Экономика Грузии достигла минимального уровня ЕС – спикер парламента >>В тоже время регулятор отмечает, ускорение темпов роста кредитов, основным источником которых является увеличение бизнес-кредитов, преимущественно в иностранной валюте. Долларизация депозитов сохраняет тенденцию к снижению, и Нацбанк ожидает, что этому будут способствовать, в том числе, принятые в последнее время макропруденциальные меры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, инфляция