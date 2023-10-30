Прерванная речь Саакашвили и недовольные адвокаты – детали из зала суда
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Михаила Саакашвили у здания Министерства юстиции Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Саакашвили говорит о глобальных политических вопросах, а "его не приглашали в суд в качестве политического обозревателя", заявил судья
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Очередное судебное заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате госсредств на личные нужды оказалось довольно шумным – судья не позволил подсудимому закончить свое выступление, что вызвало недовольство сторонников и адвокатов Саакашвили.
Дело касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 год. Саакашвили обвиняется в растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 млн долларов).
В начале заседания судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили предоставил главному фигуранту возможность включиться на заседание дистанционно из клиники "Вивамеди", где он находится с мая 2022 года. При этом судья призвал Саакашвили говорить вокруг рассматриваемых вопросов и обвинений.
"Все, что происходит в мире, не имеет отношения к этому делу", – заявил Кочламазашвили.
Несмотря на призыв судьи, Саакашвили выступил с политическими заявлениями – говорил о внешнеполитическом курсе, о предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС, проблемах миграции, инфляции, коррупции, внешних угрозах и о важности предстоящих парламентских выборах 2024 года.
В результате спустя примерно 14 минут судья прервал включение. Как заявил Кочламазашвили, Саакашвили касается глобальных политических вопросов, а "его не приглашали в суд в качестве политического обозревателя".
"Он не подчинился неоднократным призывам судьи прекратить разговор. Это заявление, а не обзор политических новостей", – заявил судья.
За решением судьи последовало недовольство сторонников Саакашвили в зале заседания. Часть из них покинули зал с криками.
Недовольны были и защитники интересов Саакашвили, которые потребовали отвода судьи. Адвокат Бека Басилая назвал поведение судьи негуманным и заявил, что он больше не имеет морального права продолжить рассмотрение дела.
С ходатайством адвокатов Саакашвили не согласилась сторона обвинения и назвала его необоснованным, отметив, что подсудимый не говорит по делу.
В результате судья Бадри Кочламазашвили не удовлетворил ходатайство стороны защиты о самоотводе.
"Судья не может быть отведен от рассмотрения дела в связи с его законно принятым решением. У судьи были рычаги, чтобы остановить выступление подсудимого, когда он выходил за рамки рассматриваемого дела. Так оно и случилось. Здесь нет никакого нарушения закона", – заявил судья.
В ответ Басилая заявил, что он не может продолжить заседание, поскольку позиция Саакашвили относительно продолжения заседания ему неизвестна.
В результате заседание было отложено на 20 ноября в 12:00 по местному времени.
Детали дела
Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 год.
Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.
Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.
Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:
Приобретение картины рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс.);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс.);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс.);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс.);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысяч 876 лари (около $34 тыс.);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс.);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс.);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс.);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс.)
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс.);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс.).
По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.