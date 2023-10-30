https://sputnik-georgia.ru/20231030/prervannaya-rech-saakashvili-i-nedovolnye-advokaty--detali-iz-zala-suda-283797963.html

Прерванная речь Саакашвили и недовольные адвокаты – детали из зала суда

Прерванная речь Саакашвили и недовольные адвокаты – детали из зала суда

Саакашвили говорит о глобальных политических вопросах, а "его не приглашали в суд в качестве политического обозревателя", заявил судья 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T20:36+0400

2023-10-30T20:36+0400

2023-10-30T20:36+0400

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279191812_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_43f169fc3f32a33eaf072ff3b7af45e1.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Очередное судебное заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате госсредств на личные нужды оказалось довольно шумным – судья не позволил подсудимому закончить свое выступление, что вызвало недовольство сторонников и адвокатов Саакашвили. Дело касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 год. Саакашвили обвиняется в растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 млн долларов). В начале заседания судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили предоставил главному фигуранту возможность включиться на заседание дистанционно из клиники "Вивамеди", где он находится с мая 2022 года. При этом судья призвал Саакашвили говорить вокруг рассматриваемых вопросов и обвинений. Несмотря на призыв судьи, Саакашвили выступил с политическими заявлениями – говорил о внешнеполитическом курсе, о предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС, проблемах миграции, инфляции, коррупции, внешних угрозах и о важности предстоящих парламентских выборах 2024 года. В результате спустя примерно 14 минут судья прервал включение. Как заявил Кочламазашвили, Саакашвили касается глобальных политических вопросов, а "его не приглашали в суд в качестве политического обозревателя". "Он не подчинился неоднократным призывам судьи прекратить разговор. Это заявление, а не обзор политических новостей", – заявил судья. За решением судьи последовало недовольство сторонников Саакашвили в зале заседания. Часть из них покинули зал с криками. Недовольны были и защитники интересов Саакашвили, которые потребовали отвода судьи. Адвокат Бека Басилая назвал поведение судьи негуманным и заявил, что он больше не имеет морального права продолжить рассмотрение дела. Мемориальная комната и мавзолей: в "Мечте" оценили общественную приемную Саакашвили >>С ходатайством адвокатов Саакашвили не согласилась сторона обвинения и назвала его необоснованным, отметив, что подсудимый не говорит по делу. В результате судья Бадри Кочламазашвили не удовлетворил ходатайство стороны защиты о самоотводе. В ответ Басилая заявил, что он не может продолжить заседание, поскольку позиция Саакашвили относительно продолжения заседания ему неизвестна. В результате заседание было отложено на 20 ноября в 12:00 по местному времени. Детали дела Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 год. Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно. Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков. План Саакашвили провалился – спикер парламента Грузии>>Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения. По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых. Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили: По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, михаил саакашвили, тбилисский городской суд