https://sputnik-georgia.ru/20231031/saakashvili-ne-imeet-prava-zanimatsya-politikoy-v-gruzii--glava-minyusta-283856550.html

Саакашвили не имеет права заниматься политикой в Грузии – глава Минюста

Саакашвили не имеет права заниматься политикой в Грузии – глава Минюста

Как может задержанный принимать участие в политической деятельности – это вопрос, относящийся к юмористическому жанру, заявил министр 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T22:09+0400

2023-10-31T22:09+0400

2023-10-31T22:44+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

рати брегадзе

леван хабеишвили

единое национальное движение

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили как гражданин Украины не имеет права заниматься политикой в Грузии, заявил глава Минюста Рати Брегадзе. В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Он раскритиковал председателя "Единого национального движения" Левана Хабеишвили, который назвал Саакашвили лидером партии. Ранее в офисе "Нацдвижения" открылась общественная приемная Саакашвили. "Леван Хабеишвили может воспринимать это как справедливость, но я советую ему элементарно разобраться в грузинском законодательстве, подучиться и больше времени уделять работе в парламенте. Как может задержанный принимать участие в политической деятельности – это вопрос относящийся к юмористическому жанру", – сказал Брегадзе. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Когда Саакашвили вернут в тюрьму – ответ главы Минюста >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Каладзе сравнил поведение осужденного Саакашвили в клинике с реалити-шоу >>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, леван хабеишвили, единое национальное движение, тбилисский городской суд