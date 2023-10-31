https://sputnik-georgia.ru/20231031/kaladze-sravnil-prebyvanie-osuzhdennogo-saakashvili-v-klinike-s-realiti-shou-283848074.html

Каладзе сравнил поведение осужденного Саакашвили с реалити-шоу

Каладзе сравнил поведение осужденного Саакашвили с реалити-шоу

Политик заявил, что ему не интересны заявления Саакашвили 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T17:21+0400

2023-10-31T17:21+0400

2023-10-31T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Заявления осужденного экс-президента Грузии Михаил Саакашвили являются частью реалити-шоу, которое он ставит в последнее время из гражданской клиники "Вивамеди", заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Прерванная речь Саакашвили и недовольные адвокаты – детали из зала суда>>Накануне Саакашвили на заседании суда заявил, что страна должна быть мобилизована, потому что она находится под угрозой. По его словам, в Грузию проникла диверсионная группа, поэтому он хочет создать горячую линию "гражданской обороны". Политик добавил, что лично для него заявление Саакашвили не интересно. "Это просто часть шоу, которое этот человек проводил все это время. Сначала он умирал по десять раз в день, потом он становился слабее, и если существует какая-то болезнь, то все болезни были у этого человека. Внезапно он воскрес и исцелился за один день, это чудо", - сказал Каладзе. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Мемориальная комната и мавзолей: в "Мечте" оценили общественную приемную Саакашвили >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. План Саакашвили провалился – спикер парламента Грузии>>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, украина, варшава, михаил саакашвили, каха каладзе, валерий гелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский городской суд