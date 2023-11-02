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Глава парламента Грузии назвал Саакашвили мировым рекордсменом

Глава парламента Грузии назвал Саакашвили мировым рекордсменом

Бывший президент побил все рекорды по количеству посетителей в заключении, отметил Папуашвили 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T12:55+0400

2023-11-02T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является первым в истории страны заключенным, который побил все рекорды по количеству посетителей, он станет и мировым рекордсменом в этом плане, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По информации главы Минюста Грузии Рати Брегадзе, после ареста у Саакашвили побывало около 2,7 тысячи посетителей. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Он отметил, что глава законодательного органа может предоставить любому члену парламента право на посещение осужденного. "С некоторых пор я больше не даю разрешения членам парламента, потому что не вижу в этом необходимости. Мы даже видели заявления, ради которых они хотят туда попасть. Это политические консультации, и задача не в том, чтобы использовать это право для проведения политических свиданий с политическим лидером", – отметил Папуашвили. Мать Саакашвили не исключает, что президент его помилует>>Председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Леван Хабеишвили ранее заявил, что он направил несколько писем Папуашвили, однако не получил положительного ответа на посещение Саакашвили. Хабеишвили подчеркнул, что так просто не оставит это дело. "Есть группа людей, которая называет себя партией, имею в виду ЕНД, и которая говорит, что воспринимает своим лидером уголовного преступника, который порвал грузинский паспорт... О каком участии в политике и консультациях они говорят, если мы посмотрим хотя бы на эту моральную сторону", – отметил он. В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Когда Саакашвили вернут в тюрьму – ответ главы Минюста >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, украина, варшава, михаил саакашвили, шалва папуашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение, тбилисский городской суд