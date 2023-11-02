https://sputnik-georgia.ru/20231102/tak-usaid-i-nado--papuashvili-o-situatsii-s-ispolzovaniem-logotipa-bez-ikh-vedoma-283938886.html
"Так USAID и надо" – Папуашвили о ситуации с использованием логотипа без их ведома
"Так USAID и надо" – Папуашвили о ситуации с использованием логотипа без их ведома
В неправительственном секторе Грузии очевиден фаворитизм и корпоративизм, заявил глава парламента 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T20:25+0400
2023-11-02T20:25+0400
2023-11-02T20:25+0400
грузия
новости
шалва папуашвили
единое национальное движение
usaid
нино ломджария
политика
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Неправительственная организация "Демократическая инициатива Грузии" (GDI) без разрешения использовала логотип Агентства США по международному развитию (USAID) как спонсора организации, что указывает на хаос, связанный с вопросом финансирования неправительственного сектора в стране, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По данным телеканала "Имеди", 20 октября, когда на сайте GDI была размещена информация о создании Фонда поддержки свободы выражения (FESF), указывалось, что их донорами являются Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество – Грузия", Институт управления Восток-Запад (East-West Management Institute) и USAID. Однако вскоре с сайта убрали USAID, и агентство больше не упоминается как донор этой программы. По словам спикера парламента, неправительственная организация также спрятала один из грантов, который оказался грантом Европейского фонда для демократии (European Endowment for Democracy). Как отметил Папуашвили, НПО скрывала и состав совета организации. Однако, позднее оказалось, что в состав комитета, который рассматривает вопрос о предоставлении финансовой поддержки, входит бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария. Это скандал! – "Грузинская мечта" ставит под сомнение деятельность USAID в Грузии>>В правящей партии "Грузинская мечта" не раз обвиняли Ломджария в предвзятости и в радикализме, указывая на ее тесные связи с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". В начале сентября 2023 года Ломджария презентовала новую платформу под названием "Европейская орбита Грузии". Как отметил Папуашвили, проблемой является то, что вопрос финансирования неправительственных организаций является скрытым. По словам Папуашвили, именно это и стало причиной протеста против принятия законов об "иноагентах", которые предполагали обеспечение прозрачности финансирования. На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой".Ситуация с GDIGDI учредила Фонд поддержки свободы выражения (FESF) в марте этого года, когда в Тбилиси проходили массовые акции против принятия законов об "иноагентах". В НПО отмечают, что цель фонда – "помочь отдельным индивидам преодолеть финансовое бремя, возложенное на них в связи с ненасильственной реализацией свободы выражения". Помощь распространяется на лица, которые подверглись административным штрафам после акций протеста. Согласно информации, размещенной на сайте НПО, сумма, доступная в фонде на данном этапе, составляет более 18,3 тысячи евро. По последним данным, заявки в фонд поддержки свободы выражения подали 15 человек, из них поддержка была оказана 12.В "Грузинской мечте" рассказали, чем грешит местное представительство USAID>> Председатель GDI Эдуард Марикашвили ранее заявил, что организация не получала деньги от USAID. По его информации, гранты были перечислены из центрального офиса East-West Management и из фонда "Открытое общество". Марикашвили также заявил, что также была зачислена сумма в размере 20 тысяч евро от Европейского фонда для демократии (European Endowment for Democracy). Именно данная организация в 2021 году выделила деньги на залог Ники Мелия, который на тот момент занимал должность председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", и зачислила сумму на счет Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ). Мелия был главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции протеста 20-21 июня 2019 года возле парламента Грузии. Что касается Института управления Восток-Запад и USAID, то названия этих организаций упоминаются в заявлениях Службы госбезопасности страны о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. "Ты – нарушаешь, я – плачу" – раскрыта новая схема поощрения беспорядков в Грузии>>В СГБ утверждают, что истинная цель граждан Сербии, которые прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению USAID для проведения тренинга, – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в Грузии. Отмечается, что они прибыли в страну по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. На этот раз сотрудничество с CANVAS предполагает оказание помощи представителям сфер культуры и искусства в адвокатировании независимости институтов культуры и искусства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, usaid, нино ломджария, политика
грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, usaid, нино ломджария, политика
"Так USAID и надо" – Папуашвили о ситуации с использованием логотипа без их ведома
В неправительственном секторе Грузии очевиден фаворитизм и корпоративизм, заявил глава парламента
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Неправительственная организация "Демократическая инициатива Грузии" (GDI) без разрешения использовала логотип Агентства США по международному развитию (USAID) как спонсора организации, что указывает на хаос, связанный с вопросом финансирования неправительственного сектора в стране, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По данным телеканала "Имеди", 20 октября, когда на сайте GDI была размещена информация о создании Фонда поддержки свободы выражения (FESF), указывалось, что их донорами являются Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество – Грузия", Институт управления Восток-Запад (East-West Management Institute) и USAID. Однако вскоре с сайта убрали USAID, и агентство больше не упоминается как донор этой программы.
"Так USAID и надо. Как оказалось, как они говорят, их логотип без их ведома в течение восьми месяцев был выставлен на веб-сайте этой НПО, как будто они были спонсорами. Но оказалось, что это были не их финансы. К сожалению, в неправительственном секторе царит такой хаос в отношении финансирования", – заявил Папуашвили.
По словам спикера парламента, неправительственная организация также спрятала один из грантов, который оказался грантом Европейского фонда для демократии (European Endowment for Democracy).
"Это скрыл как EED, так и скрыла сама НПО, что у них оказывается было 40 тысяч евро, то есть более 100 тысячи лари, которые были спрятаны. Они не показывали это на сайте", – сказал Папуашвили.
Как отметил Папуашвили, НПО скрывала и состав совета организации. Однако, позднее оказалось, что в состав комитета, который рассматривает вопрос о предоставлении финансовой поддержки, входит бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
В правящей партии "Грузинская мечта" не раз обвиняли Ломджария в предвзятости и в радикализме, указывая на ее тесные связи с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". В начале сентября 2023 года Ломджария презентовала новую платформу под названием "Европейская орбита Грузии".
"Это одни и те же лица, которые нанимают друг друга экспертами и т. д. в разных проектах. Одна НПО в данном случае нанимает представителей другой НПО, скорее всего, в обмен на вознаграждение, и так продолжается взаимное трудоустройство. Когда друг друга обеспечивают финансовыми привилегиями, это еще раз демонстрирует, по крайней мере, фаворитизм и корпоративизм в неправительственном секторе", – отметил он.
Как отметил Папуашвили, проблемой является то, что вопрос финансирования неправительственных организаций является скрытым. По словам Папуашвили, именно это и стало причиной протеста против принятия законов об "иноагентах", которые предполагали обеспечение прозрачности финансирования.
"Мы видели, что в свое время это был вызов. Это также показало нам, кто тогда боролся с законом о прозрачности. Если мы вспомним, кто были тогда теми акторами – это иностранные фонды, иностранные акторы и грузинские элитные НПО. Они знали, что их тайные финансовые схемы станут известны, вот почему тогда против Грузии разразилась буря дезинформации", – отметил Папуашвили.
На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой".
GDI учредила Фонд поддержки свободы выражения (FESF) в марте этого года, когда в Тбилиси проходили массовые акции против принятия законов об "иноагентах". В НПО отмечают, что цель фонда – "помочь отдельным индивидам преодолеть финансовое бремя, возложенное на них в связи с ненасильственной реализацией свободы выражения". Помощь распространяется на лица, которые подверглись административным штрафам после акций протеста.
Согласно информации, размещенной на сайте НПО, сумма, доступная в фонде на данном этапе, составляет более 18,3 тысячи евро. По последним данным, заявки в фонд поддержки свободы выражения подали 15 человек, из них поддержка была оказана 12.
Председатель GDI Эдуард Марикашвили ранее заявил, что организация не получала деньги от USAID. По его информации, гранты были перечислены из центрального офиса East-West Management и из фонда "Открытое общество".
Марикашвили также заявил, что также была зачислена сумма в размере 20 тысяч евро от Европейского фонда для демократии (European Endowment for Democracy).
Именно данная организация в 2021 году выделила деньги на залог Ники Мелия, который на тот момент занимал должность председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", и зачислила сумму на счет Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ). Мелия был главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции протеста 20-21 июня 2019 года возле парламента Грузии.
Что касается Института управления Восток-Запад и USAID, то названия этих организаций упоминаются в заявлениях Службы госбезопасности страны о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
В СГБ утверждают, что истинная цель граждан Сербии, которые прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению USAID для проведения тренинга, – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в Грузии. Отмечается, что они прибыли в страну по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID.
В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. На этот раз сотрудничество с CANVAS предполагает оказание помощи представителям сфер культуры и искусства в адвокатировании независимости институтов культуры и искусства.