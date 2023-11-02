https://sputnik-georgia.ru/20231102/tak-usaid-i-nado--papuashvili-o-situatsii-s-ispolzovaniem-logotipa-bez-ikh-vedoma-283938886.html

"Так USAID и надо" – Папуашвили о ситуации с использованием логотипа без их ведома

"Так USAID и надо" – Папуашвили о ситуации с использованием логотипа без их ведома

В неправительственном секторе Грузии очевиден фаворитизм и корпоративизм, заявил глава парламента 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T20:25+0400

2023-11-02T20:25+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Неправительственная организация "Демократическая инициатива Грузии" (GDI) без разрешения использовала логотип Агентства США по международному развитию (USAID) как спонсора организации, что указывает на хаос, связанный с вопросом финансирования неправительственного сектора в стране, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По данным телеканала "Имеди", 20 октября, когда на сайте GDI была размещена информация о создании Фонда поддержки свободы выражения (FESF), указывалось, что их донорами являются Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество – Грузия", Институт управления Восток-Запад (East-West Management Institute) и USAID. Однако вскоре с сайта убрали USAID, и агентство больше не упоминается как донор этой программы. По словам спикера парламента, неправительственная организация также спрятала один из грантов, который оказался грантом Европейского фонда для демократии (European Endowment for Democracy). Как отметил Папуашвили, НПО скрывала и состав совета организации. Однако, позднее оказалось, что в состав комитета, который рассматривает вопрос о предоставлении финансовой поддержки, входит бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария. Это скандал! – "Грузинская мечта" ставит под сомнение деятельность USAID в Грузии>>В правящей партии "Грузинская мечта" не раз обвиняли Ломджария в предвзятости и в радикализме, указывая на ее тесные связи с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". В начале сентября 2023 года Ломджария презентовала новую платформу под названием "Европейская орбита Грузии". Как отметил Папуашвили, проблемой является то, что вопрос финансирования неправительственных организаций является скрытым. По словам Папуашвили, именно это и стало причиной протеста против принятия законов об "иноагентах", которые предполагали обеспечение прозрачности финансирования. На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой".Ситуация с GDIGDI учредила Фонд поддержки свободы выражения (FESF) в марте этого года, когда в Тбилиси проходили массовые акции против принятия законов об "иноагентах". В НПО отмечают, что цель фонда – "помочь отдельным индивидам преодолеть финансовое бремя, возложенное на них в связи с ненасильственной реализацией свободы выражения". Помощь распространяется на лица, которые подверглись административным штрафам после акций протеста. Согласно информации, размещенной на сайте НПО, сумма, доступная в фонде на данном этапе, составляет более 18,3 тысячи евро. По последним данным, заявки в фонд поддержки свободы выражения подали 15 человек, из них поддержка была оказана 12.В "Грузинской мечте" рассказали, чем грешит местное представительство USAID>> Председатель GDI Эдуард Марикашвили ранее заявил, что организация не получала деньги от USAID. По его информации, гранты были перечислены из центрального офиса East-West Management и из фонда "Открытое общество". Марикашвили также заявил, что также была зачислена сумма в размере 20 тысяч евро от Европейского фонда для демократии (European Endowment for Democracy). Именно данная организация в 2021 году выделила деньги на залог Ники Мелия, который на тот момент занимал должность председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", и зачислила сумму на счет Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ). Мелия был главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции протеста 20-21 июня 2019 года возле парламента Грузии. Что касается Института управления Восток-Запад и USAID, то названия этих организаций упоминаются в заявлениях Службы госбезопасности страны о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. "Ты – нарушаешь, я – плачу" – раскрыта новая схема поощрения беспорядков в Грузии>>В СГБ утверждают, что истинная цель граждан Сербии, которые прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению USAID для проведения тренинга, – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в Грузии. Отмечается, что они прибыли в страну по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. На этот раз сотрудничество с CANVAS предполагает оказание помощи представителям сфер культуры и искусства в адвокатировании независимости институтов культуры и искусства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, usaid, нино ломджария, политика