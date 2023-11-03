https://sputnik-georgia.ru/20231103/gruziya-provodit-vneshnyuyu-politiku-es-ne-zabyvaya-o-svoikh-interesakh--glava-mid-283944226.html

Грузия проводит внешнюю политику ЕС, не забывая о своих интересах – глава МИД

Грузия проводит внешнюю политику ЕС, не забывая о своих интересах – глава МИД

Министр ознакомил партнеров с процессом интеграции Грузии в Евросоюз и выполнении рекомендаций Еврокомиссии на заседании рабочей группы по расширению ЕС 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T00:36+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Позиция Грузии во внешней политике в последние годы на 87% совпадает с политикой ЕС в международных форматах и на 50% - с внешней политикой ЕС, при этом страна не забывает про свои интересы, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. При этом, он подчеркнул, что страна руководствуется своими национальными интересами в первую очередь. "Это тот вопрос, который во многих случаях вызывает у нас необходимость дополнительных обсуждений, чтобы не нанести ущерб нашей территориальной целостности и суверенитету. Мы очень активно работаем с Евросоюзом в этом направлении. Они знают о наших особых усилиях, и Грузия продолжит быть как можно ближе к внешнеполитическим приоритетам, которые есть у ЕС в отношении мира ", - заявил Дарчиашвили. У Грузии есть повод для оптимизма – глава МИД Грузии о статусе кандидата в Еврсоюз >>Дарчиашвили ознакомил партнеров с процессом интеграции Грузии в Евросоюз и выполнении рекомендаций Еврокомиссии на заседании рабочей группы по расширению ЕС. Дарчиашвили проинформировал участников о реформах, проведенных грузинской стороной, и достигнутых результатах и выразил надежду, что усилия Грузии найдут отражение в соответствующем решении относительно статуса кандидата со стороны европейских партнеров. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Грузия сделала все для получения статуса кандидата в ЕС – глава Минюста >>В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Предоставление Грузии статуса страны-кандидата ЕС нужно всему региону – депутат >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, еврокомиссия, мид грузии, грузия - евросоюз