https://sputnik-georgia.ru/20231104/gruziya-gotovitsya-k-provedeniyu-ezhegodnoy-vstrechi-aziatskogo-banka-razvitiya-v-2024-godu-283974531.html

Грузия готовится к проведению ежегодной встречи Азиатского банка развития в 2024 году

Грузия готовится к проведению ежегодной встречи Азиатского банка развития в 2024 году

В 57-м ежегодном форуме примут участие около четырех тысяч участников и высоких гостей, в том числе президент Азиатского банка развития 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T10:04+0400

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грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

азиатский банк развития (абр)

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Ежегодное собрание Азиатского банка развития пройдет в Грузии 2-5 мая, говорится в заявлении администрации правительства. Организационные вопросы обсудили на совещании в аппарате правительства под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Премьер дал конкретные поручение руководителям различных ведомств, чтобы годовое собрание прошло на высоком уровне. Министр финансов рассказал о ежегодной встрече АБР в Грузии в 2024 году >>Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) пройдет в Грузии впервые. В 57-м ежегодном форуме примут участие около 4000 участников и высоких гостей, в том числе президент Азиатского банка развития, вице-президенты, исполнительные директора банка, делегации 68 стран-членов, представители международных финансовых институтов, частного сектора, международное и гражданское общество, международные и местные средства массовой информации. В Грузии надеются на продолжение активного сотрудничества с АБР >>АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, азиатский банк развития (абр)