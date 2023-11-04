https://sputnik-georgia.ru/20231104/ocherednoy-skandal-v-natsdvizhenii---v-gruzinskoy-mechte-rastet-uverennost-v-pobede-283981038.html

Очередной скандал в "Нацдвижении" – в "Грузинской мечте" растет уверенность в победе

Очередной скандал в "Нацдвижении" – в "Грузинской мечте" растет уверенность в победе

Конфликт в крупнейшей оппозиционной партии начался после того, как ее лидером стал Леван Хабеишвили 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T15:20+0400

2023-11-04T15:20+0400

2023-11-04T15:51+0400

политика

грузия

аналитика

михаил саакашвили

ника мелия

единое национальное движение

леван хабеишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Заявления осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по поводу ситуации в основанной им крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" вызвали неоднозначную реакцию грузинских политиков. Саакашвили на фоне внутреннего раскола в партии заявил, что "Нацдвижение" к выборам будет укомплектовано новыми лицами, теми, кто никогда ранее не был членом парламента, и посоветовал тем, кто не согласен с руководством партии, ее покинуть. В Грузии в следующем году пройдут выборы в парламент, и по опросам общественного мнения преодолеть барьер в 5% смогут лишь "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". Так будет лучше – Кобахидзе об уходе "радикальной оппозиции" из парламента Грузии>>Депутат правящей силы отметил, что его партия хочет видеть сильную оппозицию, а не тех, кто разбирается между собой. Другой депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе увидел в словах Саакашвили попытку обмануть общественность. А вот в самом "Нацдвижении" слова Саакашвили приняли как открытую войну с бывшим председателем партии Никой Мелия. На сегодняшний день в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Он отметил, что Мелия на протяжении многих месяцев повторяет риторику правящей партии. Между тем сам Мелия уже заявил, что из партии уходить не собирается, пока не проведет встречи в регионах со своими соратниками. Конфликт в Нацдвижении Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Оппозиционер сравнила события вокруг "Нацдвижения" с бразильским сериалом>>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, аналитика, михаил саакашвили, ника мелия, единое национальное движение, леван хабеишвили, грузинская мечта - демократическая грузия