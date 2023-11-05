https://sputnik-georgia.ru/20231105/spetsialisty-prizyvayut-zhiteley-gruzii-aktivnee-unichtozhat-mramornykh-klopov-284002489.html

Специалисты призывают жителей Грузии активнее уничтожать мраморных клопов

Специалисты призывают жителей Грузии активнее уничтожать мраморных клопов

Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур, в предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы 05.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-05T18:28+0400

2023-11-05T18:28+0400

2023-11-05T19:08+0400

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мраморные клопы - бедствие в грузии

мраморные клопы

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Специалисты Национального агентства продовольствия призывают граждан Грузии использовать механические методы против мраморных клопов, сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятия против мраморных клопов Национальное агентство продовольствия продолжит до конца октября. Исходя из биологии вредителя, со снижением температуры воздуха он начинает миграцию к жилым домам и заброшенным зданиям для того, чтобы перезимовать. Именно поэтому специалисты считают необходимым, чтобы население больше включилось в этот процесс и в домашних условиях использовало механические методы борьбы с мраморными клопами. Мраморные клопы атакуют поля кукурузы на западе Грузии >>Под механический метод подразумевается создание простой конструкции во дворах домов. Специалисты советуют взять любой белый материал, вывесить его к слову на заборе и повесить над ним лампочку. Далее они должны побрызгать материал специальным препаратом, который раздают местным жителям специалисты агентства продовольствия. По словам специалистов, на один литр воды нужно добавить пять граммов препарата и растворить. После чего надеть маску, перчатки и побрызгать материал. Ночью свет привлечет вредителя к материалу и как только он коснется поверхности, пятисекундного контакта будет достаточно для его уничтожения. Специалисты называют данный метод "Привлеки и уничтожь". Днем специалисты советуют установить на конструкциях феромоны, которые привлекут вредителя. Специалисты утверждают, что таким образом можно уничтожить тысячи мраморных клопов. Борьба с мраморными клопами в Грузии продолжается >>В 2023 году Центр управления борьбы с мраморными клопами с помощью специальной техники в Западной Грузии (Самегрело, Гурия, Имерети, Рача, Аджария) путем технологии термического тумана обработал 227 148 гектаров земли, холодным опрыскиванием – 9 579,24 гектара земли сельской территории (это посевы кукурузы, заросли колючих кустарников, периметр леса). С целью мониторинга на всей территории страны разместили 107 725 специальных станций. Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы. Обработка территорий от вредителей началась на западе Грузии >>>В итоге правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире. Теперь Грузия делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, западная грузия, мраморные клопы - бедствие в грузии, мраморные клопы