https://sputnik-georgia.ru/20231106/v-gruzii-rezko-otvetili-na-zayavlenie-evroparlamentariya-284023482.html

В Грузии резко ответили на заявление европарламентария

В Грузии резко ответили на заявление европарламентария

К сожалению, в Европарламенте есть депутаты, которые прямо вовлечены в грузинскую политику, заявила депутат 06.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Депутат Европарламента Раса Юкнявичене вовлечена в грузинскую политику и делает такие заявления относительно внутренней политики Грузии, которые не следует делать европарламентарию, заявила председатель парламентского комитета по евроинтеграции, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мака Бочоришвили. Юкнявичене ранее заявила, что, если правительство Грузии будет вести себя так, как оно вело себя до сих пор, статус кандидата не будет иметь никакого значения, за исключением того, что "Грузинская мечта" может победить на выборах в следующем году. Юкнявичене является вице-председателем группы крупнейшей партии в Европарламенте "Европейская народная партия", в которую входит в крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение". По словам Бочоришвили, к сожалению, в Европарламенте есть депутаты, которые прямо вовлечены в грузинскую политику. "Я бы сказала так, что в оппозиции есть политики, у которых больше нет никаких политических ресурсов в стране, они прибегают к помощи своих коллег в Европарламенте, в том числе передавая им полномочия ведения предвыборной кампании в стране. Только так можно оценить заявления госпожи Расы", – заявила Бочоришвили. Депутат Европарламента способствует созданию очагов напряженности в Грузии – Мдинарадзе >>Что касается того, за кого должен голосовать грузинский народ, то, по словам Бочоришвили, ни один Европарламент не должен решать это. "Граждане Грузии и грузинский народ решают на выборах, кого они хотят видеть у власти, и это главная основа демократии. Также главная основа демократии – это главная основа и предварительное условие для членства в ЕС. Соответственно, все должны уважать это, включая членов Европарламента, что грузинский народ в Грузии избирает те власти, которые он хочет", – отметила Бочоришвили. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Категорически неприемлемо – депутат обвинил европарламентария в предвзятости>>В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Каладзе: не исключено появление евродепутата фон Крамон с "коктейлями Молотова" >>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европарламент