https://sputnik-georgia.ru/20231107/oppozitsiya-ne-smoet-eto-pyatno--v-mechte-obvinili-radikalov-v-deystviyakh-protiv-gruzii-284051144.html

Пятно не смыть – в "Мечте" обвинили "радикальную оппозицию" в действиях против Грузии

Пятно не смыть – в "Мечте" обвинили "радикальную оппозицию" в действиях против Грузии

Грузия 8 ноября ждет решения Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T18:15+0400

2023-11-07T18:15+0400

2023-11-07T18:17+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Действия "радикальной оппозиции", направленные против евроинтеграции Грузии, войдут в историю как их политическое пятно, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что представители оппозиции едут в Брюссель, чтобы "нанести последний удар по европейскому будущему грузинского народа". По его словам, часть оппозиции и НПО работают над тем, чтобы статус кандидата на вступление в ЕС был предоставлен Грузии с определенными оговорками, среди которых введение санкций против России. Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников. Ранее Папуашвили заявил, что Евросоюз не требует от Грузии введения санкций в отношении России, так как все понимают, что это означало бы прямую военную конфронтацию и экономическую катастрофу. ЕС не требует от Грузии введения санкций в отношении России – Папуашвили>>Об этом Папуашвили заявил, комментируя заявление редактора европейского бюро "Радио Свобода"* Рикарда Йозвяка, который заявил, что Грузия в конечном счете получит статуса кандидата в ЕС, но это произойдет при определенных условиях. Он не исключил, что среди прочих это будет вопрос, связанный с выполнением санкций. По словам Йозвяка, будут пересмотрены и добавлены новые условия к уже существующим 12 рекомендациям. Как отметил Йозвяк, Тбилиси придется предпринять определенные шаги, чтобы продвинуться дальше к началу переговоров о вступлении. Ранее все его прогнозы вокруг вопроса евроинтеграции Грузии оправдывались. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Потери ЕС от антироссийских санкций составили около 1,5 триллиона долларов – МИД РФ>>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Между тем Россия остается одним из главных торговых партнеров для Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2023 года вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%. Грузия в режиме ожидания В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Статус кандидата в Евросоюз: посол ЕС в Грузии надеется на положительные рекомендации >>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.* Признано иноагентом в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузия - евросоюз, евросоюз, грузинская мечта - демократическая грузия